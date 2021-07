Od dłuższego czasu program śniadaniowy "Pytanie na śniadanie" budzi coraz to bardziej skrajne emocje. Co jakiś czas w śniadaniówce pojawiają się materiały, które oburzają widzów. Niedawno pisaliśmy o rozmowie w programie na temat walki z cellulitem u dzieci, czy też niefortunnych wypowiedziach na antenie o kobietach plus size. Wpadek w śniadaniówce TVP było na tyle dużo, że te doczekały się osobnej galerii na Plotku, która możecie zobaczyć poniżej.

"Pytanie na śniadanie". Dzień bez wpadki dniem straconym

Na kolejny kontrowersyjny i budzący emocje temat nie musieliśmy długo czekać.

"Pytanie na śniadanie" znowu dało popis. Tym razem poruszyli temat otyłości u niemowląt. Internauci oburzeni

Niedawno na antenie "Pytania na śniadanie" wyemitowano materiał dotyczący otyłości u niemowląt. Przywołano modę na pokazywanie większych bobasów, która ponoć króluje na TikToku. Pokazano krótkie filmiki kobiet z całego świata, które chwalą się w sieci otyłymi dziećmi. Podano przykłady kilkumiesięcznych niemowląt, które ważą zbyt dużo. Padły takie zwroty jak: "Ta dziewczynka to prawdziwy gigant".

Materiał ukazał się również na Facebooku programu. Na burzę w komentarzach nie trzeba było długo czekać. Internauci zaznaczali, że to przecież małe dzieci, które jeszcze nie potrafią chodzić i z pewnością z czasem "problem zniknie".

Otyłość? Często dzieci były i są pulchne, ale u większości "problem" znika, kiedy zaczynają chodzić i przestają jeść.

Nie ma czegoś takiego jak otyłość u niemowląt, które jeszcze nie chodzą! Moje dzieci były "grubaskami", karmionymi wyłącznie naturalnie, do momentu, aż zaczęły chodzić.

Ludzie jak można dziecko, które nie chodzi nazywać, że jest otyły, gruby itd. Jak można wyzywać matkę czy ojca, że zapuścili dziecko - pisali internauci.

Otyłość u niemowląt?

Dieta niemowląt diagnozuje się na podstawie pomiarów wagi dziecka, które zostają naniesione na siatki centylowe. Właśnie stosunek masy ciała do wzrostu mówi lekarzowi, czy niemowlak rozwija się odpowiednio jak na swój wiek. Norma wynosi pomiędzy 25 a 75 centylem. Jeśli wyniki bardzo odbiegają od normy, należy podjąć z lekarzem odpowiednie kroki, ale na pewno nie stosować diet odchudzających, które dla małych dzieci są bardzo szkodliwe. Wielu lekarzy przypomina, że maluchy smukleją, gdy zaczynają chodzić. Warto o tym pamiętać!