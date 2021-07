Ida Nowakowska po porodzie zaczęła raczyć fanów ujęciami z domu, na których widać, z jaką czułością zajmuje się synkiem. Okazuje się, że w pracy również ma na to czas. Władze TVP godzą się na liczne udogodnienia dla jednej z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek stacji.

Ida Nowakowska łączy pracę z macierzyństwem. Zdradziła, jak się jej to udaje

Ida Nowakowska po urodzeniu dziecka ma przywileje w TVP. "Nie każda mama może sobie na to pozwolić"

Ida Nowakowska swoje pierwsze dziecko urodziła 6 maja. Prezenterka TVP bardzo szybko wróciła do pracy - tak naprawdę już po tygodniu pojawiła się na finale "Dance Dance Dance". Potem, jako sekretarz konkursu, zaprezentowała polską punktację podczas Eurowizji, poprowadziła "Pytanie na śniadanie" i zaczęła pracę na planie "You Can Dance - nowa generacja". W ciągu kolejnych tygodni udowodniła, że nie zamierza zwlekać i będzie mamą, która macierzyństwo połączy z obowiązkami zawodowymi.

Wiadomo, że podczas nagrywania odcinków do kolejny programów, za kulisami czeka na nią syn. W rozmowie z "Party" Nowakowska przyznała, że dyrekcja TVP pozwoliła jej na zabieranie go do pracy.

Wiem, że nie każda mama może przebywać w pracy razem z dzieckiem, robić sobie przerwy na karmienie i na przytulanie dzidziusia - przyznała Ida.

To jednak nie jedyny przywilej. Ida pojawia się dosyć rzadko w pracy, chociaż nie ma w tym nic dziwnego, bo urodziła dopiero dwa miesiące temu.

Z reguły jeden dzień pracuję, a potem mam tydzień wolny - wyjaśniła.

Widać, że stacji bardzo zależy na tym, by Ida Nowakowska jak najczęściej pojawiała się przed kamerami. Tylko pozazdrościć komfortu. Mamy nadzieję, że władze TVP dla innych pracowników również są tak wyrozumiali.