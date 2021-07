Jesienią telewizja Polsat pokaże kolejną, 15. edycję muzycznego show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Program, w którym uczestnicy przerobieni na znanych piosenkarzy i piosenkarki wykonują ich utwory, cieszy się ogromną popularnością. Nic dziwnego, że na udział w nim decyduje się wielu znanych aktorów i wokalistów.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Tomasz Ciachorowski dołącza do produkcji

Tomasz Ciachorowski, aktor teatralny i telewizyjny, znany widzom między innymi z seriali "M jak Miłość" oraz "Pierwsza miłość" dołączył do obsady show. Taką informację zamieścili producenci. Fani twierdzą, że Ciachorowski ma duże szanse w programie dzięki swoim talentom. Na jego koncie na Instagramie już pojawiły się pierwsze zdjęcia z przygotowań do muzycznych wcieleń. Jak mu się powiedzie? Zobaczymy jesienią.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Katarzyna Łaska spróbuje swoich sił w show

Katarzyna Łaska to jedna z bardziej utytułowanych uczestniczek "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Może okazać się czarnym koniem jesiennej edycji. Jest aktorką dubbingowa i teatralną. W hitowej "Krainie lodu" to właśnie ona śpiewa piosenkę Elsy "Mam tę moc" czy "Chcę uwierzyć snom". Katarzyna Łaska może pochwalić się główną rolą w musicalu "Miss Saigon", który od lat jest wystawiany na deskach stołecznego Teatru Muzycznego Roma. Wzięła też udział w projekcie "Concerto for Group and Orchestra" byłego członka Deep Purple (Jona Lorda). Była tam przez cztery lata główną wokalistką.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Adam Zdrójkowski dołącza do programu

Adam Zdrójkowski, który zyskał popularność dzięki roli Kuby Boskiego w serialu "Rodzinka.pl", będzie jednym z uczestników show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Aktor ma nie tylko filmowe doświadczenie. W 2016 roku brał udział w "Tańcu z gwiazdami". Współprowadził też program "The Voice Kids" i "The Voice of Poland". W 2019 roku w parze z Wiktorią Gąsiewską zwyciężył pierwszą edycję "Dance, dance, dance".

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Michał Wiśniewski w roli jurora

Michał Wiśniewski również pojawi się w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Nie będzie jednak uczestnikiem, ale oceniającym występy innych. Zastąpi w fotelu jurora Kacpra Kuszewskiego, który po kilku latach "łamania sobie głowy, komu przyznać dziesięć punktów", postanowił rozstać się z produkcją. W mediach pożegnał się z widzami w miłych słowach:

Drodzy państwo, poznaliście już większość uczestników kolejnej, 15. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i pewnie tak jak ja, nie możecie się doczekać, by zobaczyć ich w akcji. Ja cieszę się tym bardziej, że nie będę już musiał łamać sobie głowy (i serca), komu z nich dać dziesięć punktów, a komu jeden. Opuszczam mój jurorski fotel, z którego obserwowałem zmagania uczestników poprzednich sześciu edycji. To była nie tylko wielka przyjemność, ale też zaszczyt, że mogłem oglądać ich niesamowite występy na żywo, w studio Polsatu. Kochani i fenomenalni uczestnicy, dziękuję wam za wszystkie zachwyty i wzruszenia! Dziękuję całej ekipie programu, wspaniałemu jury oraz cudownym prowadzącym. Dziękuję także państwu, czyli widzom i fanom programu, za tę ogromną dawkę sympatii, jaką mnie obdarzyliście! - napisał Kacper Kruszewski.

Jak uczestnicy i nowy juror poradzą sobie w show, przekonamy się jesienią.