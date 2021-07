Amy Winehouse przed śmiercią chciała mieć dzieci. "Byłaby cudowną mamą"

23 lipca minie dziesięć lat od śmierci Amy Winehouse. Z tej okazji i ku pamięci zmarłej wokalistki, program BBC Two wyemituje dokument "Reclaiming Amy", który po raz kolejny opowie o jej burzliwym życiu i karierze muzycznej. Tym razem jednak historia będzie opowiedziana słowami jej matki - Janis Winehouse. Kobieta cierpi na stwardnienie rozsiane i z obawy o całkowitą utratę pamięci zdecydowała się opowiedzieć swoją perspektywę historii córki.

"Reclaiming Amy" o Amy Winehouse. Gwiazda chciała mieć dzieci

Dokument zawiera wywiad z Amy Winehouse, podczas którego odpowiada na pytanie, gdzie chciałaby być za dziesięć lat. Odpowiedź artystki jest jednoznaczna:

Chciałabym mieć kilkoro dzieci, dwoje lub troje.

Przyjaciele wokalistki popierają jej słowa. W dokumencie słyszymy:

Chciała być matką. Byłaby cudowną mamą.

Jak czytamy w opisie produkcji, ma ona "w dużo bardziej pogłębiony sposób ukazać prawdziwą Amy Winehouse, w czym pomogą ludzie, którzy znali wokalistkę najlepiej". To nie pierwszy raz, kiedy Janis Winehouse postawiła się w roli biografki swojej córki. W 2014 roku wydała książkę "Loving Amy: A Mother’s Story", która również opowiada historię wokalistki z perspektywy matczynego oka.

W 2015 roku ukazał się dokument "Amy" o gwieździe. Rodzice artystki nie byli jednak do niego przekonani, gdyż ukazał Winehouse jako niezwykle samotną postać, co - według nich - nie do końca było prawdą. Ojciec Amy, Mitch, wyznał nawet, że po obejrzeniu dokumentu przeżył załamanie nerwowe z powodu tego, w jakim świetle została przedstawiona.