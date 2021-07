Małgorzata Rozenek postanowiła skorzystać ze stopniowo znoszonych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa i wraz z rodziną wybrała się w podróż kamperem. Rodzina celebrytki przepłynęła promem i aktualnie cieszy się urokami Skandynawii, stacjonując w Szwecji. Całą wyprawę relacjonuje na Instagramie, dodając po kilkadziesiąt InstaStories dziennie. Teraz podzieliła się także tym, że jej najmłodszy syn Henryk sprawia już pierwsze problemy wychowawcze.

Podróż kamperem była dla Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana testem. Zdali?

Henryk Majdan sprawił Małgorzacie Rozenek kłopoty. "Pierwsze problemy wychowawcze". Wszystko nagrała

Małgorzata Rozenek ma trójkę dzieci. Stanisław i Tadeusz są owocami związku z Jackiem Rozenek. Para rozwiodła się w 2013 roku. Teraz gwiazda żyje w szczęśliwym małżeństwie z Radosławem Majdanem, z którym doczekała się wspólnego dziecka, również poczętego metodą in vitro - Henryka. Chłopiec przyszedł na świat w 2020 roku.

Podczas wyjazdu do Szwecji Małgorzata przyznała, że chłopiec sprawia już pierwsze problemy wychowawcze. Na nagraniu widać, jak mimo usilnych próśb rodziców Henio wyrzuca zabawki z wózka. Gosia i Radek cały czas upominają swoją pociechę.

Dzidziuś! Nie wolno wyrzucać rzeczy na zewnątrz.

Dodatkowo na nagraniu gwiazda umieściła napis.

Pierwsze problemy wychowawcze.

Małgorzata rzadko zwraca się do syna po imieniu. Zdecydowanie częściej nazywa go po prostu "dzidziusiem". Podczas pobytu w Szwecji Henryk zyskał jeszcze jeden przydomek. Cała rodzina zaczęła zwracać się do niego "Svenson". To popularne w Skandynawii imię męskie, pochodzące od staronordyjskiego słowa "sveinn", które oznacza "młodego mężczyznę".