Za nami finał Euro 2020. W ostatnim meczu Anglia zmierzyła się z Włochami. Emocji nie brakowało, nie tylko ze względu na wydłużony czas gry oraz rzuty karne, ale również przez karygodne zachowanie angielskich kibiców, którzy palili flagę przeciwników czy używali wobec nich przemocy. Mimo wszystko humory Włochów były niedzielnego wieczoru bardzo dobre, a to dlatego, że to właśnie oni wygrali mistrzostwa. Wielką gwiazdą tego meczu, jak również całego turnieju, został okrzyknięty Gianluigi Donnarumma, bramkarz włoskiej reprezentacji. Co o nim wiemy?

REKLAMA

Zobacz wideo

Gianluigi Donnarumma prywatnie ma piękną narzeczoną. Ależ są w sobie zakochani!

Włoski bramkarz mocno przyczynił się do wygranej Włochów. Przez cały turniej grał pewnie i przepuścił zaledwie cztery bramki podczas wszystkich meczów. Wisienką na torcie była jego obrona podczas finałowych rzutów karnych, od czego zależał werdykt. Właśnie m.in. dlatego Gianluigi Donnarumma otrzymał nagrodę dla najlepszego piłkarza Euro, przyznaną przez UEFA.

Gianluigi Donnarumma w lutym skończył 22 lata. Mimo młodego wieku profesjonalnie gra w piłkę nożną już od prawie dekady. W wieku zaledwie 14 lat podpisał już kontrakt z AC Milan. Włoski bramkarz jest obiektem westchnień wielu kobiet, jednak jak się okazuje, jego serce już od dłuższego czasu jest zajęte. W 2016 roku związał się z Alessią Elefante, a niedawno poprosił ją o rękę. W przeciwieństwie do innych WAGS Alessia stroni od show-biznesu i chroni swoją prywatność. Jest dwa lata starsza od ukochanego i na co dzień studiuje.

Więcej zdjęć narzeczonej bramkarza Włoch zobaczycie w naszej galerii.

Najpierw wielka radość, a później... Książę George załamał się po finale Euro

ZOBACZ TEŻ: Kamil Stoch na otwarciu galerii. Zabrał ze sobą Ewę. Piękna, stylowa i skromna. Tę bluzkę będzie chciała mieć każda Polka