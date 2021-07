Do niedawna media rozpisywały się na temat domniemanego ślubu Kingi Dudy, który podobno miał odbyć się jeszcze w czerwcu. Prezydent Duda i zarazem ojciec samej zainteresowanej, szybko zdementował jednak te plotki. Na Twitterze zamieścił post, w którym jasno dał do zrozumienia internautom, że o rzekomym ślubie córki nic nie wie. Tymczasem jeden z tabloidów donosi, że Kinga Duda nie tylko rozstała się ze swoim dotychczasowym partnerem, ale w międzyczasie znalazła również kolejnego. O co więc chodzi?

Kinga Duda ma nowego partnera? Niedawno rozstała się z poprzednim

Zanim w mediach pojawiły się doniesienia o tym, że Kinga Duda spotyka się z kimś nowym, portal Pudelek.pl zamieścił informacje, które podobno przekazała osoba z otoczenia prawniczki. Wynikało z nich, że Kinga Duda rozstała się z poprzednim partnerem, a powodem tej decyzji miały być między innymi jej częste podróże.

Rozstali się w zeszłym roku, ale mają dobre relacje. Kinga ciągle wyjeżdżała - była w Stanach, Londynie, niedawno przeprowadziła się do Warszawy. Zaczęły im się rozmijać plany i uznali, że to nie ma sensu... - podaje Pudelek.

To jednak nie koniec rewelacji. Tygodnik "Dobry Tydzień" zdradził, że Kinga Duda spotyka się ze swoim kolegą z pracy. Tych dwoje podobno połączyło coś więcej, dlatego chętnie widują się też poza kancelarią, w której oboje są zatrudnieni.

Ze strony Kingi początkowo była to tylko fascynacja mądrym, życzliwym i nietraktującym jej z góry człowiekiem...Tych dwoje na pewno wiele łączy. Zdarza im się w trakcie pracy wyskoczyć na kawę, chociaż z kancelarii zawsze wychodzą osobno, aby nie wzbudzać niczyich podejrzeń - czytamy w "Dobrym Tygodniu".

Sprawa jest o tyle zagadkowa, że Kinga Duda niechętnie zwierza się mediom ze swojego życia uczuciowego. Dlatego nie sposób stwierdzić, czy doniesienia o rozstaniu i nowym związku w ogóle są prawdziwe.