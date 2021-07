W niedzielę na stadionie Wembley w Londynie odbył się finałowy mecz Euro 2020. Na boisku ostatecznie zatriumfowała reprezentacja Włoch, wygrywając z Anglią w rzutach karnych 3:2. Entuzjazm panował nie tylko na trybunach i przed telewizorami, ale i wśród samych piłkarzy, dla których bez wątpienia jest to ogromne osiągnięcie. Uśmiechy nie schodziły Włochom z twarzy ani na sekundę, a ci świętowali swoje zwycięstwo także podczas powrotu do kraju. Piłkarze wspólnie zaśpiewali znany również w Polsce utwór "Piu' bella cosa".

Zadowoleni Włosi śpiewali, wracając z Euro 2020. Nagranie udostępnił nawet sam właściciel domu Valentino

Nagranie z podróży zamieszczone zostało w serwisie TikTok, jednak szybko pojawiło się ono również na Instagramie. Udostępnił je nawet sam Giancarlo Giammetti, współwłaściciel włoskiego domu mody Valentino Garavani. Biznesmen opatrzył nagranie krótkim i zarazem żartobliwym wpisem.

Kompletnie fałszują, ale za to są najlepsi w czymś innym! - napisał Giancarlo Giammetti.

"Piu' bella cosa" to piosenka jednego z najpopularniejszych włoskich wokalistów, Erosa Ramazzottiego. Piosenkarz karierę muzyczną rozpoczął jeszcze w latach 80., a jego utwory możemy usłyszeć między innymi w radiu. Wydał także kilkanaście albumów oraz koncertował w wielu miejscach na świecie. "Piu' bella cosa" to, zgodnie ze słowami refrenu, piosenka o miłości do ukochanej osoby.

