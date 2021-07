Matylda Damięcka lata temu spełniała się jako aktorka. Występowała w spektaklach teatralnych, grała w serialach i filmach. Jakiś czas temu jednak zrezygnowała z tej profesji, ale nadal pozostała przy twórczych i artystycznych zajęciach. Damięcka tworzy grafiki, które publikuje w social mediach.

Matylda Damięcka ostro o przegranej Polaków ze Szwedami. Wystarczyło kilka słów

Matylda Damięcka grafiką komentuje wygraną Włochów na Euro

Matylda Damięcka wypowiada się na tematy społeczne i tworzy ilustracje, które obrazują stan współczesnej Polski oraz aktualne wydarzenia z całego świata. Aktorka w swoich pracach odnosiła się już między innymi do Strajku Kobiet, wyborów prezydenckich, Parady Równości, a w ostatnim czasie swoimi rysunkami komentowała mecze podczas Euro 2020.

W związku z tym nie mogła odpuścić sobie nawiązania do finału. W najnowszej grafice odniosła się do zwycięstwa Włochów, którzy wygrali z Anglią 3:2. Damięcka zilustrowała mapę Włoch, a także piłkę do gry. W opisie natomiast zamieściła trzy emotikony serduszek - każde z nich jest w innym kolorze, który pojawia się na fladze Włoch.

Piękny gest Sycylii i Sardynii - czytamy.

W komentarzach pod grafiką kilka osób napisało, że nie do końca rozumie sens najnowszej pracy Matyldy Damięckiej.

Jaki, bo nie wiem?

Też nie kumam, co ma piernik do wiatraka - czytamy.

Ta zaczęła odpowiadać na komentarze internautów.

Żart, taki dowcip, że w ramach celebracji włoskiej wygranej na Euro wyspy się połączyły... But, piłka, takie tam heheszki - napisała.

Grafiki Matyldy Damięckiek zawsze są chętnie komentowane i udostępniane przez innych, bo trafiają w sedno problemu lub idealnie odnoszą się do danej sytuacji. Jesteście fanami jej prac?

