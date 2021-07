"Królowa i konkwistador" to serial, który od 12 lipca pojawi się na antenie TVP1. Kolumbijska produkcja rozgrywa się na przełomie XV i XVI wieku. Akcja przenosi widzów do czasów konkwisty - hiszpańskich wypraw zbrojnych, które na terenach Ameryki Południowej podbijały tereny, grabiły i mordowały rdzennych mieszkańców. W ten sposób zgładzono wiele plemion. Na ekranach widzowie zobaczą nie tylko przemoc, ale i miłość. Historia jest pełna zwrotów akcji. W rolę tytułowego konkwistadora wcielił się Emmanuel Esparza.

REKLAMA

Zobacz wideo Tureckie seriale hitem wśród polskich widzów. Od czego zaczął się ten fenomen?

Marta i Paweł z "Rolnika" na weekendowym kempingu. "Tu jest jakby luksusowo"

"Królowa i konkwistador". Kim jest Emmanuel Esparza?

Hiszpański aktor Emmanuel Esparza w serialu gra tytułowego przystojniaka. Pedro de Heredia jest przybyszem z Hiszpanii i konkwistadorem, który przypłynął do Kolumbii, by podbić tamtejsze tereny i wybić lokalne wioski. Na drodze staje mu piękna Catalina - indianka, rdzenna Kolumbijka, która nie zamierza się poddać. Między tym dwojgiem rodzi się gorące uczucie. Konkwistador staje przed trudnym wyborem - chronić ukochaną, czy samemu narazić się na śmierć?

Emmanuel Esperza ma 45 lat. Urodził się w Hiszpanii. Jest znany z wielu tamtejszych produkcji. Prywatnie aktor przez 17 lat był żonaty z aktorką Cristiną Warner. W ubiegłym roku para zdecydowała się na rozstanie. Aktorzy wychowują razem kilkuletnią córkę Zoe. Ostatnio Emmanuel Esperza całkowicie zmienił wizerunek i ściął włosy. Po ciemnych lokach z serialu nie ma już śladu. Obecnie nosi jedynie lekki zarost. Aktor ma już fanki na całym świecie, ponieważ serial z jego udziałem jest dostępny na platformie Netflix.

"Królowa i konkwistador". Jak prywatnie wygląda Essined Aponte?

Aktorowi na ekranie partneruje Essined Aponte. To ona wciela się w rolę wojowniczej Cataliny. Dobra wiadomość dla fanów historycznych klimatów jest taka, że serial "Królowa i konkwistador" będzie emitowany w TVP1 przez cały tydzień. Od poniedziałku do soboty można oglądać go o godzinie 20:35, a w niedziele - o 20:15. Pierwszy odcinek w poniedziałek, 12 lipca. Więcej zdjęć Emmanuela Esperzy w galerii na górze strony.

"Królowa i konkwistador" na TVP1. Kto jest kim w serialu? Ile będzie odcinków?