Księżna Kate i książę William zabrali najstarszego syna, siedmioletniego George, na finał Euro 2020. Chłopiec był już na trybunach londyńskiego stadionu Wembley na meczu Anglia-Niemcy. Synowi książęcej pary tak spodobała się piłkarska atmosfera, że domagał się, by towarzyszyć rodzicom podczas zakończenia rozgrywek. Siedmiolatek w trakcie obu meczów miał na sobie garnitur. Okazuje się, że książę William miał inny pomysł na to, jak ubrać syna, i to całkiem uroczy. Plany przyszłego króla spaliły jednak na panewce, bo księżna Kate nie zgodziła się z mężem.

Księżna Kate i książę William z synem na finale Euro 2020. Ależ się bawili

Książę George miał dostać piłkarską koszulkę. Kate się nie zgodziła

Książę George podczas meczu Anglia-Włochy był bardzo rozemocjonowany. Bardzo cieszył się, kiedy Anglicy zdobyli pierwszego gola (po strzelonej bramce tulił się do ojca). Nie krył też smutku, kiedy jasne już było, że jego rodacy nie zostali zwycięzcami. Siedmiolatek bardzo poważnie prezentował się w pełnym garniturze. Okazuje się, że chłopiec miał szansę pojawić się na trybunach w mniej oficjalnym stroju. Książę William chciał bowiem, by jego syn kibicował Anglikom w sportowej koszulce, w narodowych barwach. Wspomniała o tym tenisistka Marion Bartoli, która spotkała się z księżną Kate. Tenisistka na antenie BBC Radio 5 Live zdradziła, że rozmawiała z Middleton o tym, jak podczas finału Euro 2020 będzie prezentował się mały George.

Spotkałam się z księżną na popołudniową herbatę i rozpoczęła się dyskusja, czy George będzie mógł na trybunach Wembley wystąpić w sportowej koszulce - zaczęła.

A później dodała:

William był na tak, ale Kate nie była taka chętna - przyznała Bartoli.

Najpierw wielka radość, a później... Książę George załamał się po finale Euro

Jak widać ostatecznie to zdanie księżnej Kate okazało się decydujące. Książę George nie był jednak zasmucony takim obrotem spraw. Podobno jest wpatrzony w ojca i chce go we wszystkim naśladować. Był więc dumny, że może wyglądać tak, jak jego tata.