Wtargnął na boisko podczas finału Euro 2020. Kim jest Adam Harison? To zapomniany celebryta

Podczas finału mistrzostw Europy w piłce nożnej błyszczą nie tylko piłkarze. Wielu celebrytów ma ochotę ogrzać się w blasku fleszy na Euro 2020. Dlatego zasiadają na trybunach i grzecznie kibicują. Ale nie wszyscy. Jeden z nich, Adam Harison, wpadł na dość oryginalny pomysł, by zaistnieć.

Euro 2020. To Adam Harison wtargnął na murawę

Adam Harison to początkujący muzyk i członek boys bandu New Priority. Podczas finałowego meczu Anglia - Włochy wtargnął na murawę i przez dobrych kilka minut pomykał po boisku jak rasowy piłkarktóry uciekał ochroniarzom. Zdjęcia z zajścia zamieścił później na Instagramie. Dzięki temu zyskał wielu nowych obserwatorów w sieci i okazuje się, że właśnie to było jego celem.

Co dokładnie wydarzyło się na brzegu boiska? Adam Harison zdjął koszulkę i przeskoczył przez tablice reklamowe. W ten sposób dostał się na murawę. Dwóch ochroniarzy ruszyło w pościg za nim, jednak nie udało im się go złapać. W pobliżu linii bocznej celebrycie udało się wymknąć ścigającym. Dopiero trzeci steward złapał go. Wtargnięcie na boisko zmusiło organizatorów do wstrzymania gry, a zajście przykuło uwagę kibiców na całym świecie.

Kilka minut wcześniej Adam Harison relacjonował, jak kibicuje drużynie Anglii na trybunach. Wrzucił filmiki pokazujące niesamowitą atmosferę euforii po golu Luke'a Shawa.

Boys band New Priority, w którym występował Adam Harison, powstał na potrzeby show BBC "The Search". Tworzyli go oprócz Adama Kaci Brookz, Talis Eros, Zeekay i Lee Collinson. Choć w telewizyjnym show grupa nie dotarła do finału, to przez kilka miesięcy występowali wspólnie. W marcu ogłosili zakończenie współpracy. Harisonowi ewidentnie nie służyła przerwa w zainteresowaniu mediów.