Kamil Stoch i jego żona, Ewa Bilan-Stoch, pojawili się na otwarciu galerii "Kamiland. Historia Kamili Stocha", która jest poświęcona skoczkowi i jego trofeom sportowym. Znalazło się w niej 430 pamiątek, medali i pucharów. Skoczek i jego partnerka byli w świetnych humorach!

Kamil Stoch i Ewa Bilan-Stoch na otwarciu galerii poświęconej skoczkowi

Ewa Bilan-Stoch i Kamil Stoch poznali się w 2006 roku na zawodach w Planicy, gdzie Ewa pracowała wówczas jako fotoreporterka i robiła zdjęcia skoczkom. Cztery lata później, a dokładniej 7 sierpnia 2010 roku w kościele paulinów na Bachledówce we wsi Czerwienne, para wzięła ślub. Choć Stochowie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych i czasem bywają razem na ściankach, to stronią od opowiadania o szczegółach życia prywatnego. Być może dlatego wzbudzają tyle sensacji, kiedy gdzieś są we dwoje. Może fani tej pary liczą na to, że dowiedzą się o niej nieco więcej?

Kamila i Ewy nie mogło zabraknąć na otwarciu galerii poświęconej skoczkowi. Para kolejny raz też pokazała swoją skromność i na spotkanie z gośćmi wybrała minimalistyczne stylizacje. Ich ozdobą były szerokie uśmiechy, które nie schodziły z ust skoczka i jego małżonki.

Ewa Bilan-Stoch - kim jest?

Ewa Bilan-Stoch oprócz tego, że jest dyplomowaną fotografką, to z wykształcenia jest pedagożką. To nie wszystko. Żona Kamila Stocha jest także menedżerką skoczków: swojego męża, Dawida Kubackiego, Piotra Żyły i Stefana Huli, a także zarządza kilkoma biznesami, między innymi marką odzieżową. Razem z mężem założyła też klub "KS Eve-nement Zakopane", który szkoli młodych adeptów skoków narciarskich.

