Anna Lewandowska zasypuje fanów naturalnymi zdjęciami z Robertem. Śmiesznych min nie brakuje

Anna i Robert Lewandowscy korzystają z faktu, że obostrzenia związane z pandemią koronawirusa są stopniowo znoszone. Niedawno udali się na wakacje na Majorkę. Następnie zmienili destynację i wyjechali na Sardynię. Trenerka zapowiedziała, że na wakacjach zamierza zwolnić tempo i robić mniej treningów, do czego zachęca też swoje podopieczne. Po błogim odpoczynku nabrała sił i przyznała, że cieszy się z powrotu do pracy.

Lewandowscy to jedna z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Małżonkowie swoim rodzinnym szczęściem dzielą się na profilach społecznościowych, gdzie ostatnio pojawia się relacja z ich wyjazdu. Anna opublikowała zdjęcie, na którym pozuje, kucając na plaży. Ma na sobie czarne bikini i okulary przeciwsłoneczne. Jej naturalny look dopełniają mokre włosy. W opisie zachęca do bycia wdzięcznym.

Lato w pełni. Zatrzymajcie się na chwilę i zastanówcie, ile macie już pięknych, nowych wspomnień tylko z tego lata? Za co jesteście wdzięczni? Jakie odważne decyzje już za Wami.

Na InstaStories Anna dodała też kolaż zdjęć z Robertem. Na fotografiach widać, jak para beztrosko bawiła się na wakacjach. Na kolejnym slajdzie trenerka przyznała, że podczas wyjazdu bardzo odpoczęła, cieszy się z powrotu do pracy i szykuje dla swoich obserwatorek kolejne wyzwanie.

Baterie naładowane! Jutro startuję rano ze swoim treningiem i siadam do zaległych postów. Szykuję dla was jeszcze więcej merytoryki podczas naszego wyzwania, szykuję dla was więcej rozwiązań podanych "na tacy". Misjo trwaj. Bądźmy zdrowie. Ach, kocham te powroty do pracy.

Z niecierpliwością czekamy na nowe posty Ani.