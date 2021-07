Od 6 do 17 lipca trwa 74. Festiwal Filmowy w Cannes. W tym roku święto kina różni się nieco od poprzednich edycji - wydarzenie stawia bowiem na ekologię i odbywa się pomiędzy kolejnymi falami pandemii. Jedną ze zmian jest obowiązek wpłacenia przez każdego uczestnika po 20 euro w ramach planu zmniejszenia śladu węglowego Cannes. W ostatnich dniach gwiazdy chętnie przyjeżdżają na Lazurowe Wybrzeże, aby zaprezentować się na prestiżowym czerwonym dywanie. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się tegoroczna laureatka honorowej Złotej Palmy - Jodie Foster, która przybyła na galę wraz z żoną Alexandrą Hedison. Na czerwonym dywanie nie zabrakło także polskich postaci - obecna była na przykład Anja Rubik. Sensację niezwykłą kreacją wzbudziła jednak przede wszystkim Bella Hadid, która zdecydowała się na dość nietypową biżuterię w kształcie płuc.

Bella Hadid na Cannes 2021 założyła... płuca

Bella Hadid założyła naszyjnik w kształcie płuc wykonany z mosiężnych pozłacanych elementów układających się w kanały oskrzelowe. Autor pełnego dramaturgii projektu, Daniel Roseberry z domu mody Schiaparelli, chciał odnieść się do malarstwa iluzjonistycznego, mającego na celu wywołanie złudzenia trójwymiarowości przedmiotu na powierzchni dwuwymiarowej. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że naszyjnik jest także ukłonem w stronę ekologii i ochrony środowiska (płuca przypominają odwrócone drzewo), co wpasowałoby się również w tegoroczne podejście festiwalu do przyrody.

Złocone płuca zasłaniały głęboki dekolt długiej, czarnej sukni. Podobne elementy znajdziemy w całej kolekcji Schiaparelli na zimę na najbliższy sezon.

Bella Hadid na Cannes 2021 zaliczyła także wpadkę

24-latka dzień wcześniej zaliczyła także małą wpadkę - i to na miarę słynnej sceny Marilyn Monroe w "Słomianym wdowcu". Fotoreporterzy uchwycili gwiazdę, kiedy ta znajdowała się w okolicach hotelu Majestic. Modelka miała na sobie zwiewną sukienkę, która pod wpływem wiatru lekko podwinęła się do góry, odsłaniając tym samym jej pośladki.

