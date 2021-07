Maffashion i Sebastian Fabijański tworzą szczęśliwą parę. 10 miesięcy temu na świat przyszedł ich pierwszy syn. Para postanowiła nie ogłaszać, że blogerka jest w ciąży, chociaż czujni obserwatorzy wypatrzyli kilka szczegółów, które zdradziły tajemnicę. Doszukali się także innych szczegółów z życia prywatnego pary, która... się zaręczyła!

Relacja Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego od początku rozwijała się dynamicznie. Krótko po rozpoczęciu znajomości postanowili założyć rodzinę. Chronią swoją prywatność i relację trzymają z dala od blasku fleszy. Co jakiś czas para dzieli się jednak na Instagramie zdjęciami Bastiana.

Ostatnio ponadto Julia zorganizowała Q&A. Kuczyńska została poproszona przez jednego z obserwatorów o dodanie zdjęcia, na którym jest zaręczona. Blogerka opublikowała kadr, który pochodzi z sesji okładkowej do magazynu "Fashion Magazine". Celebrytka pozuje w różowych włosach, futrze i wzorzystych, czarnych rajstopach. Przy twarzy trzyma dłoń, na której błyszczy pierścionek. Fotografia powstała zimą 2019 roku. Co więcej, to właśnie w tamtym czasie w mediach pojawiły się informacje o tym, że Julia i Sebastian się zaręczyli. Jednak sami zainteresowani nie potwierdzili wtedy tej informacji.