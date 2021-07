Na instagramowym profilu Babkibabkom pojawił się wpis, w którym ginekolożka i zarazem wicedyrektorka Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy zaapelowała, by kobiety w ciąży mniej jadły. Wpis głośnym echem odbił się w internecie. Internautki nie ukrywały, że są zbulwersowane treścią wpisu. W końcu na stronie placówki zamieszczono non-apology, a sprawa trafiła do Rzecznika Praw Pacjenta. Do całej sytuacji odniosła się także m.in. Joanna Koroniewska, która skomentowała zachowanie personelu i uważa, że autorka wpisu powinna przeprosić.

Joanna Koroniewska komentuje aferę ze Szpitala w Oleśnicy

Ginekolożka z Powiatowego Zespołu Szpitali, Gizela Jagielska, przyznała, że według niej kobiety w ciąży powinny mniej jeść. Dyrektor Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy napisał w oświadczeniu, że celem wpisu było "zwrócenie uwagi na istotny problem społeczny, jakim jest otyłość wśród kobiet".

Natychmiast pojawiły się komentarze o "fatshamingu", szykanowaniu i braku profesjonalizmu ze strony personelu medycznego. Post wywołał oburzenie kobiet, które postanowiły zgłosić sprawę do Ministerstwa Zdrowia i Izby Lekarskiej.

Ich działania opłaciły się. Rzecznik Praw Pacjenta opublikował bowiem oświadczenie, w którym wezwał szpital do natychmiastowego zamieszczenia przeprosin wszystkich kobiet, które poczuły się urażone kontrowersyjnym wpisem. Ponadto ma odbyć się rozmowa dyscyplinująca z lekarką Gizelą Jagielską, która była autorką publikacji. Na stronie szpitala ma również ukazać się nota informująca wszystkie pacjentki, które poczuły się urażone przez personel, o możliwości skontaktowania się z Rzecznikiem Praw Pacjenta. Każda ze spraw ma być rozpatrzona pod kątem naruszenia praw pacjenta.

Joanna Koroniewska nie ukrywała, że usatysfakcjonowała ją tak szybka reakcja Rzecznika Praw Pacjenta. Aktorka odniosła się również do zachowania personelu szpitala w Oleśnicy.

Każdy ma prawo do błędów, ale trzeba nauczyć się do nich przyznawać. I przeprosić - dodała.

Joanna Koroniewska komentuje aferę o 'fatshaming' ze szpitalem w Oleśnicy Fot. Instagram/ joannakoroniewska

Lekarka w komentarzach wchodziła w interakcję z oburzonymi kobietami i tłumaczyła się, że chodziło jej o dobro pacjentek. Magda Mołek również odniosła się do afery i przyznała, że lekarce przydałoby się więcej empatii, a wygłaszane przez nią opinie są szkodliwe.