Agnieszka Kaczorowska i jej mąż spodziewają się aktualnie przyjścia na świat swojej drugiej córki. Wiadomo już, że dziewczynka otrzyma imię Gabriela. W czerwcu bliskie koleżanki aktorki zorganizowały dla niej baby shower, o czym oczywiście Aga poinformowała w sieci. Już w przeciągu kilku tygodni prawdopodobnie możemy z kolei spodziewać się poporodowych ujęć. Zanim jednak do tego dojdzie, aktorka przedstawiła w sieci listę rzeczy składających się na wyprawkę dla dziecka.

Ciężarna Agnieszka Kaczorowska przygotowuje się do porodu

Agnieszka Kaczorowska pod koniec lipca 2019 roku urodziła swoją pierwszą córkę, Emilię. Jako że termin drugiego porodu zbliża się wielkimi krokami, wydaje się, że jeszcze w okresie letnim powita na świecie swoje drugie dziecko. Aktorka zdradziła, że dziewczynka dostanie na imię Gabriela. Celebrytka w poście na Instagramie przyznała, że jest już gotowa na poród i zaprezentowała wyprawkową listę.

Szykowanie wyprawki przy drugim dziecku jest znacznie łatwiejsze… Myślę jednak, że zawsze można o czymś zapomnieć i warto zobaczyć, jak to robią inne mamy. Dziś zaczynam dla was mini-cykl postów o wyprawce dla Gabi, może ktoś będzie chciał skorzystać lub zapisać na przyszłość.

W dalszej części postu Aga polecała takie produkty, jak płyny do mycia, wanienkę, ręcznik czy termometr do wody. Zapowiedziała, że planuje kolejne wpisy, w których odniesie się szczerzej do tematu pielęgnacji maluchów. Czekacie?

