Małgorzata Rozenek wkręciła się w piłkę nożną. Podczas meczu reprezentacji Polski ze Szwecją na żywo komentowała wydarzenia na murawie. Rozemocjonowana udowodniła, że zna się na fachowym nazewnictwie. Dostrzegła defensywne ustawienie Szwedów, a fani pisali jej, że mogłaby zastąpić Dariusza Szpakowskiego. Spędzając wakacje w Szwecji, nie mogła odmówić sobie przyjemności wytypowania wyniku finału Euro 2020. Zdradziła, komu kibicuje i jaki przewiduje scenariusz.

Małgorzata Rozenek obstawia wynik finałowego meczu podczas Euro 2020

Euro 2020 dobiega końca. W niedzielę o 20.20 na stadionie Wembley w Londynie zmierzą się Włochy z Anglią. Małgorzata Rozenek przyznała, że sercem jest z Włochami, jednak przeczuwa, że wygranym na tegorocznych Mistrzostwach Europy będzie Anglia. Wytypowała wynik 2:1 dla reprezentacji Anglii.

Ja kibicuję Włochom, ale coś czuję, że dzisiaj wygra Anglia i będzie 2:1. Pierwszego gola strzelą Włosi, potem Anglia się naprawdę zepnie, a potem będzie dogrywka i niestety będzie 2:1 dla Anglii. To jest mój scenariusz na dzisiejszy wieczór - przyznała Małgorzata.

Małgorzata Rozenek obstawia wynik finałowego meczu podczas Euro 2020 Fot. Instagram/ m_rozenek

Euro 2020. Radowsław Majdan nie zgadza się z żoną

Celebrytka zapytała również o opinię swojego męża, Radosława Majdana, który regularnie występuje jako ekspert, w programach poświęconych piłce nożnej. Radosław, podobnie jak jego żona kibicuje Włochom, jednak jest zdania, że to oni wygrają w finale.

Ja typuję 1:1. Dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia i mój ulubiony fragment meczu, karne. I tym samym Włosi wygrywają w rzutach karnych - powiedział były piłkarz.

Perfekcyjna o opinię zapytała również swoich synów, Stanisława i Tadeusza. Wygląda na to, że całą rodziną będą trzymać kciuki za reprezentację Włoch. Jednak zdania co do zwycięstwa są podzielone. Małgorzata z synem Stasiem typują Anglię, natomiast Radosław i Tadeusz wierzą, że wygrają Włosi.

Rozenek dodała również, że emocje sięgają zenitu, tym bardziej, że dla zwycięzcy typowania przewidziana jest niespodzianka.

Jeżeli będzie tak, jak my powiedzieliśmy, to ja nie ukrywam, że moja (niespodzianka) to coś słodkiego - zapowiedziała.

A wy jak obstawiacie dzisiejszy finał?