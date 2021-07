Natalia Kukulska zrelacjonowała na Instagramie wizytę u ulubionego fryzjera. Gwiazda rozsiadła się wygodnie w fotelu i przedstawiała internautom kolejne etapy pracy stylisty. Mistrz nożyczek nie bał się ostrego cięcia, czego dowodem były spadające z ramion artystki na podłogę kępki włosów. Później w ruch poszła suszarka, a ręce profesjonalisty wyczarowały córce Anny Jantar zwiewną i lekko uniesioną fryzurkę z grzywką, ale bez charakterystycznych dla niej fal i loków.

REKLAMA

Jak artystka prezentuje się w nowej odsłonie?

Zobacz wideo Natalia Kukulska obchodziła urodziny na scenie!

Kukulska przygotowana na "ogólnokrajową dyskusję" po obcięciu włosów

Piosenkarka pochwaliła się w social mediach efektami wizyty u zaufanego stylisty i przy okazji uprzedziła użytkowników Instagrama, którzy zechcieliby skomentować tę metamorfozę. Żartobliwie wymieniła opinie, których spodziewa się od wiernych obserwatorów.

Przygotowani na ogólnokrajową dyskusję i lawinę komentarzy: w długich lepiej, super w krótkich, tylko w kręconych, w prostych najlepiej, cała mama, a mnie się nie podoba, ekstra, zainspirowałaś mnie itd. - napisała pod jednym z opublikowanych zdjęć, do których pozuje z autorem fryzury.

Natalia Kukulska chwali się efektami wizyty u fryzjera Instagram/ @natalia.kukulska

Niestety to, czy gwiazda trafnie wytypowała argumenty użyte w ewentualnej dyskusji na temat włosów, pozostaje tajemnicą, ponieważ nie udostępniła internautom na swoim profilu przestrzeni do komentowania tej wizerunkowej zmiany. Więcej zdjęć wokalistki w nowej fryzurze znajdziecie w naszej galerii.

Natalia Kukulska wielokrotnie udowadniała, że ma ogromny dystans do świata show-biznesu, panujących w nim zasad i tym samym do ściśle związanej z nim oceny, która często nie jest wcale pochlebna. Żona Michała Dąbrówki przyzwyczaiła się (szczególnie po występie na koncercie ku pamięci Krzysztofa Krawczyka, po którym wielu widzów posądzało ją o przekombinowaną aranżację utworu zmarłego piosenkarza) do skrajnie odmiennych opinii internautów i uodporniła na hejt.

Kukulska na wakacjach z dziećmi. 16-letnia Anna to prawdziwa piękność

Artystka (możliwe, że nie na długo) odeszła od swojego charakterystycznego image'u, a inne gwiazdy inspirują się właśnie jej dotychczasowym wizerunkiem. Zobaczcie, jak Agnieszka Więdłocha została ucharakteryzowana na potrzeby filmu. Fani twierdzą, że przypomina Kukulską sprzed metamorfozy.

Agnieszka Więdłocha na planie nowego filmu. W kręconych włosach wygląda spektakularnie