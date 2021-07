Iwona i Gerard poznali się w drugiej edycji "Sanatorium miłości". Teraz planują wspólną przyszłość. Gerard oświadczył się podczas swojej imprezy urodzinowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Manowska ma kompleksy. Jednego się pozbyła, ale gardzi operacjami plastycznymi

Mucha ODPOWIADA na krytykę po aferze o "średni obiad za 700 zł". Ostra dyskusja

Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości" zaręczeni

Iwona i Gerard zaręczyli się. Para poznała się w "Sanatorium miłości" i zyskała ogromną sympatię widzów. W sobotę 19 lipca Gerard zorganizował imprezę z okazji 80. urodzin. W rzeczywistości bohater show TVP ma już 81 lat, a imprezę planował w ubiegłym roku. Niestety pandemia pokrzyżowała plany. Za to teraz urodzinowa uroczystość nabrała o wiele bardziej odświętnego charakteru. Gerard postanowił podczas swoich urodzin oświadczyć się Iwonie, a ona powiedziała "tak".

Wśród gości, którzy świętowali wraz z parą urodziny i zaręczyny była rodzina, znajomi i przyjaciele z programu "Sanatorium miłości" oraz prowadząca show Marta Manowska.

Iwona Mazurkiewicz pochodzi z Radomska, zaś Gerard z Zabrza, co nie przeszkodziło im pielęgnować relacji. Choć to nie oni zostali "kuracjuszką i kuracjuszem turnusu" w "Sanatorium miłości", to jednak czują się wielkimi wygranymi, gdyż od zakończenia show tworzą zgodną parę. Dwa tygodnie po zakończeniu nagrań do programu Iwona i Gerard razem pojechali na wakacje do Egiptu. Po powrocie odwiedzali się wzajemnie, a w końcu razem zamieszkali. Długo nie mogli ujawnić, że są ze sobą, co wynikało z zasad produkcji i emisji show w telewizji. Jednak w sieci plotkowano o ich związku. Oboje twierdzą, że scementowała go wspólna walka z koronawirusem.

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętowali pierwsze urodziny córki

Teraz para jest już zaręczona i pokazuje, że na rewolucyjne zmiany w życiu nigdy nie jest za późno.