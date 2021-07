Priyanka Chopra i Tom Cruise wzięli udział w kobiecym finale Wimbledonu. Aktorowi towarzyszyła Hayley Atwell, z którą jest łączony, podczas gdy Priyanka pojawiła się solo, bez męża, Nicka Jonasa. Wimbledon to dla gwiazd, to nie tylko okazja do obserwowania rywalizacji pomiędzy uczestnikami w najsłynniejszym turnieju tenisowym. To również prawdziwa rewia mody, a Priyanka i Tom nie zawiedli swoimi stylizacjami.

Gwiazdy na finale damskiego Wimbledonu

Podczas finału nie mogło zabraknąć księżnej Kate i księcia Williama, których wspólne wyjścia zawsze skupiają sporą uwagę. Tym bardziej, że Kate publicznie pojawiła się pierwszy raz, od czasu tygodniowej izolacji. Na trybunach, w loży królewskiej można było zauważyć siedzącą za księżą Priyankę Choprę. Aktorka od lat uchodzi za jedną z najlepiej ubranych kobiet na świecie. Chopra wyglądała oszałamiająco w wzorzystej, białej sukience z golfem. Do kreacji dobrała pasującą zwiewną narzutę i maseczkę na twarz w jasnym kolorze. Aktorka podkreśliła talię, za pomocą paska w wężowy wzór ze złotą klamrą. Dodała złote kolczyki, a włosy upięła w eleganckiego koka. Look na finał Wimbledonu uzupełniła o czarne sandały na obcasie i beżową torebkę. Kobieca stylizacja aktorki w sieci zebrała same komplementy.

Tom Cruise postanowił zabrać swoją o dwadzieścia lat młodszą partnerkę, Hayley Atwell. Poznali się na planie "Mission: Impossible 7". Mówi się, że są nierozłączni, a aktor u jej boku jest bardzo szczęśliwy. Podczas finału oboje byli w świetnych nastrojach. Cruise pojawił się w eleganckim, granatowym garniturze z kamizelką. Dobrał do niego krawat w szampańskim odcieniu i ciemne okulary przeciwsłoneczne. Hayley postawiła na jasny zestaw, kremowy żakiet i sukienkę w kwiaty.

Jak wam się podobają stylizacje gwiazd? Zadali szyku?