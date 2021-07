Edyta Pazura na Instagramie chętnie pokazuje swoje życie prywatne. Opublikowała fotkę zrobioną przez męża, Cezarego Pazurę i postanowiła poruszyć temat okazywania szacunku wobec kobiet. Przyznała, że coraz częściej słyszy, że mężczyźni źle zwracają się do pań. Przy okazji zdradziła, jak mówi do niej Cezary.

Edyta Pazura w naturalnym wydaniu krytykuje niektóre zachowania mężczyzn

Edyta Pazura należy do grona gwiazd, które pokazują się bez makijażu. Żona Cezarego Pazury stawia na naturalność, co promuje na swoim Instagramie. Edyta opublikowała nowe zdjęcie, na którym pokazała się w wersji saute i z odżywką na włosach. Do zdjęcia zapozowała z uśmiechem na twarzy. W opisie poruszyła temat szacunku okazywanego przez mężczyzn wobec kobiet. Szczerze przyznała, że coraz częściej jest świadkiem tego, jak mężczyźni zwracają się do swoich partnerek. Nie ukrywała, że to co usłyszała, jest dla niej nie do zaakceptowania.

Doceniał przy tym Cezarego Pazurę za jego postępowanie

Tak to ja. Bez makijażu i na dodatek z odżywką na włosach. Zdjęcie zrobił mi moją ukochaną Mamyia 645 Mąż: partner, przyjaciel, ziomek, towarzysz niedoli. Co go wyróżnia? A no to, że odzywa się do mnie z wielkim szacunkiem, czego można szukać jak igły w stogu siana w obecnych czasach. Jako wolny słuchacz wszystkiego tego, co się dzieje w: galeriach, sklepach, czy na stacjach benzynowych włosy na rękach stają dęba. Drodzy Panowie można powiedzieć: "podaj mi proszę" zamiast "weźże to" albo „podejdź proszę" zamiast „chono tu k…" - zaczęła Edyta.

Edyta nie ukrywała, że według niej w obecnych czasach brakuje wzajemnego szacunku w relacji, co widać chociażby po sposobie odzywania się do siebie.

Dziwne to czasy, gdy ktoś może czuć się wyróżniony, bo umie się odpowiednio zwracać do drugiej osoby. Trochę tego nie rozumiem, ale ja jestem z innej planety - napisała.

W komentarzach wywiązała się prawdziwa dyskusja, a obserwatorki Edyty zgodnie przyznały jej rację. Internauci zauważyli jednak, że nie tylko mężczyźni odzywają się bez szacunku do swoich drugich połówek. Ten problem dotyczy również kobiet.

