Andie MacDowell, słynąca z kasztanowych fal, zadebiutowała na czerwonym dywanie 74. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes w burzy siwych loków. Prezentowała się znakomicie. Jednak znaleźli się internauci, którzy postanowili wytknąć aktorce upływ czasu.

Paulina Młynarska ostro o hejtowaniu Andie MacDowell

Paulina Młynarska w ostatnim wpisie na Instagramie stanęła w obronie Andie MacDowell, która z włosami w odcieniu pieprzu i soli zachwyciła swoich fanów. Niestety gdziekolwiek pisano o aktorce, pojawiały się też nieprzychylne komentarze, w których jej naturalny look porównywano do wyglądu czarownicy. Znaleźli się też tacy, którzy wyśmiali zmarszczki.

Na tego typu opinie ostro zareagowała Paulina Młynarska. Dziennikarka stwierdziła, że porównywanie aktorki do czarownicy to rodzaj prześladowania i zohydzania. Oburzyło ją, że można taką fantastyczną naturalność porównać do koszmaru z bajek, do postaci, która od najmłodszych lat kojarzy się z brzydotą.

Sadomasochistyczne plemię kobiet znad Wisły pluje jadem na Andie MacDowell, że ta wyglądała jak wiedźma na czerwonym dywanie w Cannes. Bo kudły siwe, długie, twarz w zmarszczkach, a jednocześnie jakaś taka pełna seksu baba bezczelna, jakby młoda, ki czort? Ciało pełne życia, giętkie. Tfu, żmija! Za pazuchą chowa zatrute jabłko na pewno. Rozszarpać! Czarownica z baśni to ta niechciana, zakazana przez patriarchalną kulturę, prześladowana, zohydzana część naszej psyche, która jest sprawcza, ma w dupie upływ czasu i jego piętno na twarzy, korzysta ze swych mocy, dopuszcza do siebie gniew i złość. Nie udaje obłudnie, że takich brzydkich rzeczy nie czuje - napisała dziennikarka.

Paulina Młynarska zauważyła, że przecież każda nas kiedyś się zestarzeje i krytykowanie innej kobiety za to, że nie poprawia urody na siłę, świadczy tylko o własnych kompleksach. Zdaniem dziennikarki to strach przed upływem czasu.

Przestańcie z tym hejtem na kobiety, które w wieku 60 i więcej lat nie obsadzają się już w roli księżniczek. Nie im odwalacie, a samym sobie. Nie o nich są te Wasze wpisy, tylko o Was. O Waszym lęku przed starzeniem się. O Waszej nienawiści do wolności i do własnej płci. Jest 2021 rok. Kobiety mogą wyglądać jak chcą i robić co chcą. Być kim chcą. Pięknego dnia wiedźmy!

Andie MacDowell zarabiała na życie, nie tylko grając filmach, ale też była twarzą firm kosmetycznych. Jednak gwiazda doskonale zdaje sobie sprawę, że czasu nie można zatrzymać i, w przeciwieństwie do wielu innych gwiazd, nie zamierza poprawiać urody na siłę. Niedawno w wywiadzie udzielonym magazynowi "Vogue" przekonywała, że pięknym można być w każdym wieku. Przyznała też, że dba o swoją figurę i każdego dnia ćwiczy jogę.

Podzielacie zdanie Pauliny Młynarskiej?