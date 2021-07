Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor wraz z córkami, Janiną i Helenką, mieli wyjechać na egzotyczne wakacje do Azji. Chcieli wypocząć na Tajlandii. Niestety nic z tego nie wyszło przez błąd w nazwisku.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor wyprowadzeni z samolotu

Maciej Dowbor kupił bilety lotnicze na podróż do Tajlandii. Popełnił jednak pewien błąd. Pomylił nazwisko córki. Zamiast Dowbor wpisał Koroniewska. Kiedy rodzina przybyła na miejsce odprawy i przechodzili przez pierwszą kontrolę, pracownik lotniska zwrócił uwagę na rozbieżność w nazwisku córki na bilecie i dokumentach paszportowych. Stwierdził, że rodzice muszą w takiej sytuacji dostarczyć akt urodzenia córki. Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor zrozumieli, że wystarczy, że taki dokument doślą, gdy będą wracali z wakacji, więc z ulgą udali się do samolotu. Czekała ich tu niestety niemiła niespodzianka.

Zostaliśmy wpuszczeni aż do samego rękawa i tam odbyła się ostatnia kontrola biletu. Ten sam pan powiedział „ale zaraz gdzie jest akt urodzenia?", "Ale byliśmy umówieni, że będziemy musieli go dosłać dopiero w momencie, gdy będziemy wracali". „Nie, nie, nie. Proszę wyprowadzić rzeczy tych państwa" i musieliśmy przez tę granicę przechodzić z powrotem. Zostaliśmy wyproszeni z rękawa i wracaliśmy w eskorcie ochrony do terminala. Trochę mieliśmy poczucie, że ci ludzie myślą, że zostaliśmy złapani podczas przemytu narkotyków albo materiału wybuchowego. Było to żenujące. Straciliśmy bardzo dużo pieniędzy – zacytował Macieja Dowbora Super Express

Nie dość, że rodzina nie spędzi wymarzonych wakacji, to na dodatek przepadło im sporo pieniędzy. Sam koszt biletów do Tajlandii dla czterech osób to jakieś 15 tys. złotych. Do tego przepada opłacona rezerwacja za hotel w egzotycznym azjatyckim kraju.