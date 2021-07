Ewa Drzyzga i Agnieszka Woźniak-Starak prowadzą weekendowe wydanie "Dzień dobry TVN". Pierwszej z nich coś się ostatnio pomyliło i najwyraźniej nie miała świadomości, że mamy inny dzień tygodnia. Na szczęście szybko zareagowała na pomyłkę i się poprawiła.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga po raz pierwszy poprowadziły razem "Dzień dobry TVN"

Woźniak-Starak opuszcza "DDTVN" w różowej sukni. Grafitowe kowbojki zrobiły robotę!

"Dzień dobry TVN". Ewa Drzyzga pomyliła dni tygodnia

We wrześniu widzowie "Dzień dobry TVN" byli świadkami debiutu nowego duetu prowadzących - Ewy Drzyzgi i Agnieszki Woźniak-Starak. Władze stacji TVN podjęły decyzję, by nieco odejść od przyjętej konwencji i zdecydowały, że w parze gospodarzy znajdą się dwie kobiety. Na początku nie wszyscy byli zadowoleni ze sposobu, w jaki dziennikarki porozumiewały się ze sobą na antenie - widzowie twierdzili, że nie ma między nimi chemii - jednak obecnie są nastawieni nieco bardziej przychylnie.

Zobacz też: "Dzień dobry TVN". Widzowie reagują na debiut Agnieszki Woźniak-Starak i Ewy Drzyzgi. Opinie są podzielone. "Nie ma chemii"

Nic dziwnego - obydwie są doświadczone i potrafią wyciągać wnioski. Nie oznacza to jednak, że zawsze uda im się uniknąć wpadki. A że program jest prowadzony na żywo, potrzeba w takich sytuacjach szybkiej reakcji. W sobotnim wydaniu śniadaniówki Ewa Drzyzga na przykład pomyliła dzień tygodnia.

Witam państwa we wtorek - zaczęła Drzyzga.

Szybko jednak przypomniała sobie, że mamy sobotę.

Oj, co ja mówię, mamy wydanie weekendowe - poprawiła się.

Agnieszka Woźniak-Starak miała mały wypadek w "Dzień Dobry TVN". Polała się krew

Nie jest to ogromny błąd, ale spostrzegawczy fani z pewnością by jej to wytknęli. A że się poprawiła, nie ma się do czego przyczepić. Wybaczylibyście?