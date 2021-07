Britney Spears od 13 lat nie może decydować o swoim życiu. Jest pod kuratelą swojego ojca, Jamiego Spearsa, który wydziela jej kieszonkowe i zarządza nawet najintymniejszymi sprawami w jej życiu. Wokalistka postanowiła walczyć w sądzie o odzyskanie kontroli. Niestety na razie nic nie wskórała, bo jej kuratela nadal nie została zniesiona.

Britney Spears nie prowadzi konta na Instagramie - twierdzą fani

Britney Spears od wielu już lat jest ubezwłasnowolniona. Takie rozwiązanie prawne stosuje się w celu ochrony osób starszych, upośledzonych lub skrajnie chorych. Dzięki temu ojciec wokalistki i jego pomocnicy-opiekunowie mogą kontrolować m.in. decyzje medyczne wokalistki, jej oferty biznesowe czy związki, jak również to, kiedy może zobaczyć swoich synów, kto może odwiedzać ją czy wydawać zakazów zbliżania w jej imieniu. Ograniczenia dotyczą też dostępu do telefonu i mediów społecznościowych.

Dlatego, kiedy ostatnio Britney Spears opublikowała na swoim Instagramie nagą fotografię, fani od razu zauważyli, że na szyi artystki nie widać tatuażu. Zaczęli podejrzewać, że to nie ona jest na zdjęciu, lecz ktoś, kto się podszywa pod nią.

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Na koncie ukazał się kolejny wpis, w którym artystka ostro reaguje.

Ok, a więc... wymazałam mój tatuaż na szyi, bo chciałam zobaczyć jak będzie wyglądać bez niego… i tak podoba mi się bardziej, więc zamiast gadać za moimi plecami - podejdźcie i pocałujcie mnie hejterzy w d*pę - czytamy pod zdjęciem.

Fani twierdzą, że księżniczka popu nigdy nie zwróciłaby się do nikogo w ten sposób. Ich zdaniem ten wpis jest dowodem na to, że to nie Britney Spears prowadzi konto na Instagramie.

Britney nigdy nie jest tak niegrzeczna.

To oczywiście nie jest Bretania, ale próbuj dalej.

To wyraźnie nie jest Britney.

A wy co sądzicie o sprawie?