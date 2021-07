Michał Szpak 16 lipca rozpocznie trasę koncertową "Freedom". Jak czytamy na stronie organizatora, widowisko ma przenieść widzów "w świat dzieci kwiatów". Niektórzy internauci nie są jednak przekonani do grafiki, jaką Szpak opublikował na swoim koncie, przypominając o zbliżającym się wydarzeniu.

Michał Szpak obraził internautów?

Michał Szpak wkrótce wyrusza w pierwszą trasę koncertową po przerwie wynikającej z pandemii koronawirusa. W ciągu trzech miesięcy, od 16 lipca do 18 października, zagra aż siedem koncertów. Uda się m.in. do Warszawy, Szczecina i Poznania. Jak czytamy na stronie organizatora, ma to być wydarzenie "bez żadnych ograniczeń" - zarówno w kontekście jego twórczości, jak i otwartości na inność publiczności.

Michał Szpak zapowiada, że na koncertach z trasy "Freedom" nie ma żadnych ograniczeń. Bądźcie więc dokładnie takimi osobami, jakimi chcecie być! Dajcie się ponieść własnej fantazji!

Adekwatnie do tematyki, została przygotowana także ciekawa oprawa wizualna - pierwszą grafikę możemy już oglądać w sieci.

To wszystko, wraz z hipnotyczną oprawą wizualną, przeniesie nas w błogi świat dzieci kwiatów. W takiej atmosferze, wspólnie z artystą, wyślemy energię miłości, równości i wolności w kosmos.

Michał pozuje nago, w rozpuszczonych włosach oraz z trzecim okiem namalowanym na czole. Jego głowę otacza aureola. Niektórym ten widok skojarzył się z Jezusem, o czym zresztą poirytowani wspomnieli w komentarzach.

Z niego taki Chrystus, jak ze mnie Madonna.

Kto to? Jezus?

Nie da się na to patrzeć.

Kolejna marionetka Illuminati widzę... - czytamy pod postem.

Większość fanów doceniła jednak pomysł i odważne zdjęcie Michała.

Nie jestem fanem, ale szanuję go za niezależność i otwarty umysł.

Sztuka musi też prowokować. Brawo!

Wydaje się, że grafika nie powinna nikogo urazić. Nie jest zaskoczeniem w kontekście wizerunku artysty, który od zawsze wzbudzał kontrowersje i w taki sposób był budowany. Dziwimy się, że ktoś się jeszcze dziwi.

