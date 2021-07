Festiwal Filmowy w Cannes przyciągnął gwiazdy z całego świata. Jedna z największych europejskich imprez jest szeroko komentowana również pod kątem stylizacji gwiazd. Na czerwonym dywanie zaprezentowały się w sukniach i kreacjach od światowych projektantów. Szyku zadała m.in. dawno niewidziana Carla Bruni, ale nie tylko ona. Jedna z najsławniejszych polskich modelek Anja Rubik także gościła na festiwalu, wybierając odważną, czarną kreację.

Anja Rubik na czerwonym dywanie w Cannes wybrała odważną klasykę

Anja Rubik postawiła na klasyczną czerń. Na czerwonym dywanie modelka pozowała w mocno wyciętej kreacji na jedno ramię, która z prawej strony odsłaniała naprawdę sporo ciała. Z boku także miała uwodzicielskie wycięcia. Fason podkreślał figurę. Do tego dobrała czarne, lakierowane sandały na wysokim obcasie, dosyć masywne naszyjniki oplatające szyję oraz srebrną bransoletkę. Nie zaszalała natomiast z fryzurą - wystąpiła w rozpuszczonych i lekko pofalowanych włosach, które nosi na co dzień. To nie pierwszy raz, kiedy modelka przyciąga uwagę na festiwalu.

Anja Rubik w Cannes fot. Agencja Gazeta

W 2019 roku podczas wieczoru zaprezentowała się w aż trzech kreacjach. Choć wszystkie były różne, również postawiła na czerń. Jedną ze stylizacji, które należały do najczęściej komentowanych, były czarne spodnie i marynarka tego samego koloru założona na nagie ciało. Drugą była długa suknia z rozcięciem na klatce piersiowej, a trzecią - krótka błyszcząca sukienka o marynarkowym kroju, odsłaniająca długie nogi modelki. Jak podoba się wam Anja Rubik w tym roku? Więcej zdjęć w galerii na górze strony.