Joanna Koroniewska może nie występuje już tak często, jak kiedyś w produkcjach filmowych czy serialowych, za to jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Od ponad roku wraz z mężem Maciejem Dowborem rozkręca kanał na YouTube i konto na Instagramie, gdzie organizuje "Domówki u Dowborów", podczas których rozmawia z kolegami i koleżankami z show-biznesu. Na prywatnym koncie również prężnie działa i dzieli się z fanami kulisami swojego życia zawodowego i rodzinnego. Publikuje tam zabawne zdjęcia z mężem i dziećmi. Chętnie wchodzi z internautami w dyskusję i odpowiada na ich przeróżne pytania. Tak było i tym razem, gdy opowiedziała o swoich stopach.

Zobacz wideo Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor wzięli udział w proteście przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego

Joanna Koroniewska pozuje w bagażniku samochodu i zdradza, jaki ma rozmiar stopy. Możecie być zaskoczeni

Joanna Koroniewska urządziła na Instagramie Q&A, podczas którego odpowiadała na pytania obserwatorów. Tematyka była bardzo obszerna, od pytań o macierzyństwo na pytaniach dotyczących pracy na planie filmowym kończąc. Jeden z obserwatorów zadał pytanie dotyczące stóp aktorki, a dokładnie ich rozmiaru. Aktorka odpowiedziała. Zamieściła zdjęcie, na którym możemy zobaczyć, jak pozuje w bagażniku i prezentuje swoje stopy. Zdradziła, że jej rozmiar to 41, a jeśli chodzi o buty do biegania to musi już kupować buty w rozmiarze 42,5.

Joanna Koroniewska instagram.com/joannakoroniewska

Fani z pewnością byli zaskoczeni jej wyznaniem, a wy?

Joanna Koroniewska od lat nie ma kontaktu z ojcem, który opuścił jej rodzinę

