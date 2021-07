Agnieszka Włodarczyk jeszcze przed porodem zapowiadała, że chce by jej dziecko nosiło imię niepowtarzalne i proste. W tej samej wypowiedzi przyznała, że decyzję podjęła po przeczytaniu dostępnych w sieci ksiąg imion. Teraz ujawniła, jakie opisy urzekły ją i przekonały do tego, by nazwać synka Milan.

Agnieszka Włodarczyk o znaczeniu imienia Milan

Szczęśliwa mama podzieliła się ze swoimi obserwatorami relacją, w której przybliża oglądającym pochodzenie imienia Milan oraz jego etymologiczny rodowód.

Milan jest imieniem słowiańskim (...) "Mił" znaczy "miły". Natomiast inna interpretacja korzeni imienia Milan wywodzi się z łacińskiego słowa aemulus, co oznacza "ten, który rywalizuje, zazdrośnik" i jest powiązane z rzymskim rodem Aemiliuszy.

Agnieszka Włodrczyk Instagram, @agnieszkawlodarczykofficial

Co ciekawe, specjaliści zajmujący się opracowywaniem informacji na temat imion podali też, że Milanowie to zazwyczaj mężczyźni niezwykle przystojni. Nowinka ta niezmiernie ucieszyła Włodarczyk, czemu dała wyraz w relacji.

Agnieszka Włodarczyk Instagram, @agnieszkawlodarczykofficial

Ponadto, jak podają źródła, z których korzystała Agnieszka Włodarczyk, cechy które charakteryzują Milana, to "inteligencja, energia, upór, towarzyskość, siła, ambicja, mądrość, uczciwość, zaradność". Słowem, same superlatywy!

Agnieszka Włodarczyk została mamą

Agnieszka Włodarczyk została mamą 7 lipca i już w tym samym dniu podzieliła się szczęśliwą nowiną z obserwatorami na Instagramie. Do zdjęcia maluszka, dołączyła krótką informację, z której mogliśmy się dowiedzieć, kiedy się urodził i jak ma na imię synek aktorki i sportowca. Od tej pory Milan jest odmieniany przez wszystkie przypadki, a polski show-biznes zastanawia się, skąd pochodzi to niszowe imię. Sami rodzice, czyli Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś przyznali, że nigdy w życiu nie poznali nikogo o tym imieniu.

