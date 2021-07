Łukasz Durnaś, znany na TikToku jako "xdlukiipovs", zamieścił nagranie, które zelektryzowało przede wszystkim żeńską część jego publiczności. Tiktoker nagrał swoją reakcję na dwa typy kobiet - szczuplejsze i te o bardziej zaokrąglonych kształtach. Nie miał wątpliwości, które woli bardziej, tym samym spotkała go gigantyczna fala krytyki.

REKLAMA

Ciężarna Kasia Tusk wybiera chleb i wygląda niczym paryżanka. "Jak zawsze klasa, nawet po bułki"

Zobacz wideo Anthony Hopkins tańczy na TikToku

Łukasz Durnaś z TikToka odniósł się do wagi kobiet. Spotkał się z mocną krytyką

Na filmiku tiktoker dodał napis - "dziewczyny 70 kg+". Swoją mimiką twarzy wyraził, że takie kobiety mu się nie podobają. Co więcej, opublikował wymiotującą emotikonę... Druga reakcja dotyczyła "dziewczyn max 55 kg". W tym przypadku uśmiechnięty i pełen zadowolenia pokiwał głową z aprobatą, dodając do napisu serduszka. Nawet nie przeszło mu przez myśl, że takie nagranie wywoła prawdziwą burzę w internecie.

I właśnie dlatego kobiety czują się gorsze. To tak samo, jakby się każdego chłopa oceniało po centymetrach. Ale pamiętajcie, każda kobieta jest piękna.

Koleś, co na randki z wagą przychodzi.

A potem wielka obraza, jak to samo się powie o wzroście u "samców alfa". Zawiodłam się. Każda kobieta ma piękne ciało - pisały kobiety na TikToku.

Łukasz Durnaś fot. TikTok

ędrzejak komentuje projekt ustawy PiS. "Mamy powtórkę z historii ciemnej"

Inne wprost skomentowały, że czują się urażone. Wiele osób podało także przykłady, które obalają preferencje tiktokera, co do wagi kobiet, zauważając, że kobieta o wzroście 180 centymetrów będzie ważyła więcej, a mimo to może być szczupła. Po kilku dniach Łukasz Durnaś dodał nowe nagranie, w którym tłumaczy się z poprzedniego filmiku i odpiera zarzuty. Powiedział, że "tamten filmik to był żart" i że ludzie go nie rozumieją. Skarżył się także na pewną niesprawiedliwość, podając, że pewna obserwatorka wskazała, że woli chłopców z ładnym uśmiechem, a nie krzywymi zębami.

Nie rozumiem dlaczego, kiedy ja nagrałem filmik - to jest hejt, źle, body shaming itp. inne dziwne nazwy, a jak ta pani wyzywa mnie, że mam krzywe zęby, to jest "queen, wygrałaś, brawa dla tej pani" (...). Wytłumaczcie mi to, bo ja tego nie kminię - powiedział Łukasz Durnaś.

Chłopak nie ma sobie nic do zarzucenia w związku z nagraniem. Pod postem głos zabrała także jego dziewczyna, nie widząc nic złego w "żarcie"... No cóż, możemy jedynie współczuć. Każda kobieta jest piękna, niezależnie od tego ile waży, jakiej jest rasy, czy jest wysoka, czy niska. Kochajmy siebie i swoje ciała, dziewczyny i chłopaki!

Łukasz Durnaś fot. TikTok