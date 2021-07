Martyna Gliwińska stała się popularna już kilka lat temu, gdy wyszło na jaw, że spotyka się z Jarosławem Bieniukiem. Para nie brylowała razem na ściankach, jednak chętnie chwalili się uczuciem w mediach społecznościowych. Owocem ich romansu jest 1,5 roczny syn Kazik. Niestety sielanka szybko się skończyła, a związek pary nie przetrwał próby czasu. Bieniuk związał się z Zuzanną Pactwą, a Martyna skupia się na wychowywaniu syna. Dzięki zdobytej popularności prężnie działa również jako influencerka, dzięki czemu internauci na bieżąco mogą wiedzieć, co u niej słychać. Tym razem również zdradziła kilka ciekawostek ze swojego życia.

Martyna Gliwińska rozprawia o tym, co sobie poprawiła

Instagramowe konto Martyny Gliwińskiej obserwuje już ponad 50 tysięcy użytkowników, co sama zainteresowana chętnie wykorzystuje do reklamowania przeróżnych produktów. Co jakiś czas odpowiada na pytania obserwatorów, urządzając Q&A. Tak było i tym razem. O co pytali ją internauci? Jeden z użytkowników był zaciekawiony ustami Gliwińskiej, a dokładniej tym, czy były poprawiane. Jak się okazuje, tak, ale tylko trochę.

Nie mogło zabraknąć również pytania o syna Kazika. Martyna Gliwińska zdradziła, jakie imię brała również pod uwagę, przed narodzinami syna.

Hubert. Po moim św. pamięci Dziadku - odpisała Gliwińska.

