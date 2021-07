W dalszym ciągu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie przedłużyła koncesji dla stacji TVN, która kończy się we wrześniu tego roku. Na stronie Sejmu pojawił się nowy projekt ustawy, który został złożony przez PiS. Nie da się ukryć, że ustawa jest przygotowana po to, by uciszyć stację. Dziennikarz Bartosz Jędrzejak w mocnych słowach odniósł się do tego w swoim najnowszym poście.

PiS chce zmienić prawo, żeby zamknąć TVN. Matylda Damięcka komentuje

Bartek Jędrzejak komentuje projekt ustawy złożonej przez PiS, która uderza w TVN

PiS planuje zmienić prawo, by zamknąć stację TVN? Do takich wniosków można dojść, przeglądając nowy projekt ustawy, złożony przez partię. Celem jest doprecyzowanie regulacji, które umożliwią KRRiT przeciwdziałanie możliwości przejęcia kontroli nad nadawcami, których kapitał pochodzi spoza Unii Europejskiej. Sprawę skomentowało wielu polityków, jak i dziennikarzy. Jednym z nich jest Bartek Jędrzejak, który od lat jest związany ze stacją TVN. Opublikował na Instagramie post, w którym jasno przedstawił swój punk widzenia. Jest zdania, że PiS dąży do tego, by w naszym kraju była pełna kontrola społeczeństwa, a także jedyna stacja informacyjna, przedstawiająca własną perspektywę na różne sprawy.

To jak w pogodzie. Co kilka milionów lat powtarzają się cykle klimatyczne. Każdego roku cyklicznie powtarzają się pory roku. W tym przypadku też mamy powtórkę! Powtórkę z historii. Ciemnej, zimnej, samotnej. Tej zza żelazną kurtynę, tej do której nigdy nie chcieliśmy wrócić - zaczął.

Przyznał, że gdy TVN zostanie zamknięty w kraju zacznie panować jedyny kierunek, a każdy będzie musiał się podporządkować władzy. Polecił również książkę George'a Orwella, która przedstawia jakże aktualną wizję antyutopii i przejęcie kontroli nad każdym aspektem życia obywatela.

Nie ma już miejsca na dialog, dyskusję, argumenty, patrzenie na rzeczywistość. Zacznie obowiązywać jeden kurs, jeden kierunek, patrzenie tylko w jedną stronę. Kto nie jest z nami jest wrogiem i trzeba go zniszczyć. Panie Georg Orwell, Pan to przewidział. Pan to opisał w książce "Rok 1984" - dodał Jędrzejak.

Dziennikarz opublikował również grafikę, która odnosi się do obecnej sytuacji stacji.

Wolne media. Wolny TVN - czytamy.

Zgadzacie się z Bartoszem Jędrzejakiem?