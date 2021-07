Maryla Rodowicz i Andrzej Dużyński od lat próbują się rozwieść. Regularnie spotykają się podczas kolejnych rozpraw sądowych. Głównym problemem są finanse. Piosenkarka wystąpiła o unieważnienie wcześniej zasądzonego podziału majątku, jednak sąd odrzucił jej wniosek.

REKLAMA

Zobacz wideo Z kim bawiła się do rana Maryla Rodowicz?

Dagmara Kaźmierska pokazuje archiwalne zdjęcia. Jest nie do poznania

Maryla Rodowicz przegrała w sądzie z byłym mężem

Maryla Rodowicz chętnie mówi o szczegółach rozwodu. Niedawno informowaliśmy, że jej były mąż wytknął wokalistce premedytację w "tuczeniu go", bowiem miała dodawać do potraw dużą ilość kalorycznego masła. Rodowicz nie ukrywa, że z powodu pandemii musiała znacząco ukrócić swoje wydatki. Maryla przez lata przyzwyczaiła się do pewnego poziomu życia, a teraz narzeka na problemy finansowe.

W związku z nimi piosenkarka wystąpiła o unieważnienie podziału majątku. Wyszło na jaw, że Maryla zażądała połowy firm należących do byłego męża, które ten prowadził na długo przed ich ślubem. Andrzej Dużyński skomentował zachowanie byłej żony w rozmowie z "Na Żywo".

Maryla wystąpiła o unieważnienie podziału majątku. (...) Wcześniej przy ustanowieniu rozdzielności i podziale majątku potwierdziła notarialnie, że firmy zawsze należały do mnie i stanowią mój majątek odrębny, ale zmieniła zdanie - powiedział Andrzej.

Okazało się jednak, że sąd odrzucił wniosek Maryli i uznał go za bezzasadny. Podpisując intercyzę, piosenkarka zdawała sobie sprawę, że przy podziale finansów firmy Dużyńskiego będą należeć tylko do niego jako osobny majątek.

Madonna grzmi ws. zniewolenia B. Spears i zapowiada: Wyciągniemy cię z więzienia!

Byli małżonkowie początkowo mieli dojść do porozumienia, według którego Rodowicz zatrzyma willę w Konstancinie wartą 10 milionów złotych i dwa mieszkania, a do Dużyńskiego należeć będzie apartament w Warszawie oraz biznesy, które prowadzi od lat. Wygląda jednak na to, że po trzech latach batalii sądowej w dalszym ciągu nie mogą osiągnąć konsensusu.