Agata Rubik i Piotr Rubik niedawno wzięli udział w telewizyjnym reality show, które przyniosło im spory rozgłos oraz sympatię telewidzów. Chociaż para nie dotarła do finału "Power Couple", wcale nie żałuje, że nie dostała tej okazji. Wygląda jednak na to, że to nie koniec telewizyjnych występów Agaty i Piotra, bowiem jeden z tygodników donosi, że otrzymali propozycję udziału w kolejny programie.

Piotr i Agata Rubikowie nie zwalniają tempa. Wystąpią w kolejnym show?

W tygodniku "Życie na gorąco" czytamy, że jedna z największych stacji telewizyjnych w Polsce rzekomo zabiega o ich udział w nowym show.

Stacja TVN ponoć zabiega o reality show z ich udziałem...Czy fani Rubika będą mieli szansę poznać go z nieznanej im jeszcze strony? - pisze "Życie na gorąco".

Informacje te, cały czas nie doczekały się komentarza ze strony samych zainteresowanych, stąd nie wiadomo, czy Agata i Piotr Rubikowi zdecydowaliby się na ponowny występ w reality show.

Po zakończeniu "Power Couple" Agata Rubik nie ukrywała, że wraz z mężem ucieszyli się, że nie udało im się dotrzeć do finału.

Żeby wygrać Power Couple, trzeba było wziąć udział w ostatniej konkurencji, a my się bardzo cieszymy, że nie braliśmy w niej udziału - powiedziała Agata Rubik w jednym z Q&A.

Aktualnie para spędza większość czasu ze swoimi córkami, które po zakończeniu roku szkolnego wreszcie mogą cieszyć się z rozpoczętych wakacji.

