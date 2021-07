Przez polski show biznes prześlizgnęło się wiele osobowości. Jedne brylowały w nim na dłużej, inne ogrzewały się w blasku fleszy stosunkowo krótko. Do tych drugich należy Agnieszka Orzechowska, która chyba zamarzyła, by znów zrobiło się o niej głośno. Przeszła spektakularną metamorfozę. Wygląda lepiej?

Mówili o niej "polska Angelina Jolie" i królowa kiczu. Dziś Agnieszka Orzechowska ma blond włosy i zmieniła styl

Agnieszka Orzechowska od zawsze marzyła, by być gwiazdą światowej sławy. Kto wie, może dlatego przekonywała w wywiadach, że jest podobna do Angeliny Jolie? Podobieństwa nikt nie widział oprócz niej, więc celebrytka zapowiedziała, że przejdzie tyle operacji, ile będzie koniecznych, by wyglądać jak jej idolka z Hollywood. Plany nieco się zmieniły, bo Orzechowska przefarbowała się na blond, a wizyty w salonach upiększających nie zawsze należały do udanych. Jak dziś wygląda? Nadal lubi nosić mocny makijaż oraz mieć podkreślone oczy.

Agnieszka Orzechowska AKPA

Zmianie uległa nie tylko jej fryzura, ale również styl. 36-letnia Agnieszka zrezygnowała z wyzywających sukienek, a przede wszystkim ciemnych kolorów. Dziś nie boi się nosić kwiecistych rzeczy, które dodają jej dziewczęcego uroku.

Agnieszka Orzechowska wystąpiła w show Mai Sablewskiej

Agnieszka Orzechowska już dwa lat temu starała się powrócić na ścianki. Stwierdziła, że być może uda jej się to za sprawą udziału w programie Mai Sablewskiej, w którym była menadżerka gwiazd zmienia wizerunek zwykłych Polaków.

Teraz już jestem prawie całkowicie naturalna. Jestem mile zaskoczona. Nie sądziłam, że Maja jest taką cudowną osobą. Ma dobre serduszko. Cieszę się, że wpadłam w jej ręce - zapewniała w wywiadzie.

Myślicie, że jeszcze kiedyś zasięgnie porad u Mai Sablewskiej?