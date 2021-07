Wersow, czyli Weronika Sowa, od kilku lat jest w związku z Karolem "Frizem" Wiśniewskim. Należy również sławnej Ekipy. Ostatnio youtuberka nagrała filmik, w którym odpowiadała na pytania fanów. Wśród nich nie brakowało tych o życie prywatne. Internauci byli ciekawi, czy influencerka na poważnie planuje przyszłość u boku ukochanego. Stąd temat ewentualnych dzieci pary. Gwiazda internetu bez oporów odpowiedziała, co sądzi o macierzyństwie.

Wersow planuje dzieci z Frizem? Odpowiedziała na prywatne pytanie

Wersow nie ma wątpliwości co do posiadania dzieci. Już jakiś czas temu była niemal zdecydowana na to, by zajść w ciążę.

Jak jeszcze dwa lata temu myślałam, że już to jest ten czas, kiedy będziemy mieć dzieci, to teraz troszeczkę tę decyzję odkładam. Myślę, że to jest najwyższy czas, żeby realizować się, zarówno razem z Ekipą, jak i biznesowo, a czas na dzieci jeszcze przyjdzie. Ale nie chcę tego odkładać jakoś bardzo, bo wiecie, że jestem bardzo rodzinną osobą - powiedziała w najnowszym filmie na Youtube.

Dodała też, że plan macierzyństwa musi poczekać jeszcze przez rok lub dwa lata. Fanów zelektryzowała ta wiadomość i zaczęli snuć wizję przyszłości.

Dzieci Ekipy to będzie najbardziej przebojowy produkt!

Myślę, że więcej wyświetleń będzie mieć film, gdy ogłoszą, że będą mieć dzieci niż płyta Ekipy - skomentowali internauci.

Weronika już wcześniej wypowiadała się na temat założenia rodziny, również w towarzystwie Friza. Oboje w jednym z filmów przyznali, że nawet jeśli na świecie pojawią się dzieci, to nie zrezygnują z kariery w mediach społecznościowych. Uznali, że raczej "nie będą nagrywać rzeczy związanych z porodem", ale życie z dziećmi już tak. Nie mamy wątpliwości, że przyszłe pociechy Friza i Wersow zrobią furorę w internecie.