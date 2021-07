To już oficjalne - powstanie polska wersja "The Office". Produkcję zrealizuje CANAL+ Polska we współpracy z BBC Studios. Fabuła serialu koncentruje się na perypetiach pracowników, którym towarzyszą kamery w czasie ich codziennych obowiązków. W polskiej wersji "The Office" wystąpią m.in.: Piotr Polak, Adam Woronowicz oraz Kornelia Strzelecka. Najciekawsza postać ma być jednak grana przez Vanessę Aleksander - wschodzącą gwiazdę polskiego kina.

Vanessa Aleksander w polskiej wersji kultowego "The Office". Miejsce akcji serialu zaskakuje

Miejsce akcji polskiej wersji może zaskoczyć - serial nie będzie odgrywał się w tak dużych ośrodkach, jak Warszawa czy Kraków, a w... Siedlcach. To właśnie tam swoją siedzibę ma mieć firma zajmująca się produkcją wody mineralnej "Kropliczanka". Jej prezesem ma być Michał - człowiek pozbawiony autorefleksji, który każdym słowem i gestem zabiega o atencję i uznanie. Kiedy przedsiębiorstwo zostanie przejęte przez nowego właściciela, a pracownicy zaczną obawiać się o swoje posady, jedynie Michał wykaże się optymizmem. Biznesowe roszady będą się przeplatać z biurową codziennością pracowników "Kropliczanki".

Vanessa Aleksander w "The Office PL". Kim jest?

Wyjątkowość polskiej wersji ma odznaczać się także obecnością nowej kobiecej bohaterki. W rolę Patrycji wcieli się Vanessa Alexander. 25-letnia aktorka ma koncie ma wiele ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych - zagrała w takich serialach jak: "Wojenne dziewczyny", "Belle Epoque" oraz filmach: "Sala Samobójców. Hejter" i "Lisy do M. 4". Jej mamą jest słynna łyżwiarka, Renata Aleksander. Aktorka pochwaliła się udziałem w serialu za pośrednictwem Instagrama, na którym obserwuje ją już ponad 50 tys. użytkowników. Jak postać graną przez Aleksander skomentował reżyser serialu, Maciej Bochniak?

Świat się zmienił i kobiety znaczą dużo więcej w biznesie, niż to miało miejsce 20 lat temu. Patrycja - w tej roli Vanessa Aleksander - to przedstawicielka nowego pokolenia, dziecko polskich "rekinów biznesu", która wkraczając w progi biura "Kropliczanki", przełamuje stary ład.

Artystka chroni swojej prywatności - w sieci nie znajdziemy informacji na temat tego, czy obecnie się z kimś spotyka. W zeszłym roku pojawiła się w programie Kuby Wojewódzkiego. "The Office PL" ma mieć premierę jeszcze tej jesieni. Myślicie, że dorówna brytyjskiej lub amerykańskiej wersji?

