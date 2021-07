Książę George, tak jak i pozostali członkowie jego rodziny, żyje na świeczniku. Nic więc dziwnego, że media prześcigają się z doniesieniami na jego temat. Przy okazji jego nadchodzących ósmych urodzin pojawiły się spekulacje na temat przyszłości chłopca. Podobno książę William i księżna Kate planują wprowadzić sporą zmianę w życiu najstarszego syna.

REKLAMA

Zobacz wideo

Wielkie zmiany w życiu księcia George’a

Książę George jest już coraz poważniejszym chłopcem. Dokładnie 22 lipca skończy 8 lat, co oznacza, że będzie już mógł chodzić w długich spodniach. Do tej pory bowiem pokazywał się w krótkich spodenkach, tak jak, chociażby podczas wizyty w Polsce w 2017 roku. To jednak nie wszystko. Na Wyspach po raz kolejny pojawiły się spekulacje, że rodzice chłopca planują wysłać go do szkoły z internatem.

Księżna Charlene wcale nie ma poważnej infekcji? Ponoć uciekła od męża!

Mały książę aktualnie uczęszcza do prywatnej szkoły Thomas’s Battersea w południowych Londynie, w której uczy się również jego młodsza siostra – księżniczka Charlotte. Nie jest jednak wykluczone, że już niedługo pójdzie w ślady swoja ojca, księcia Williamsa. Gdy wnuk królowej Elżbiety miał 8 lat, pobierał nauki w Ludgrove School w hrabstwie Berkshire. Dotyczyło to również księcia Harry’ego.

To właśnie do tej placówki miałby zostać przeniesiony mały George. Portal Daily Mail jakiś czas temu donosił również, że książęca para interesowała się szkołami w tych okolicach dla swoich pozostałych dzieci - księżniczki Charlotte oraz księcia Louisa. Choć obecnie rodzina mieszka w Pałacu Kensington, książę William i księżna Kate nie chcą ponoć, by w dłuższej perspektywie ich potomstwo wychowywało się w Londynie.

Książę George jest fanem angielskiej reprezentacji. Dlaczego nie pojawił na meczu?