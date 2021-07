Justyna Steczkowska bez wątpienia posiada jeden z najbardziej charakterystycznych głosów w branży muzycznej. Talent i determinacja zapewniły jej ugruntowaną pozycję na polskim rynku, a artystka kontynuuje swoją karierę nieprzerwanie od ponad dwudziestu lat.

REKLAMA

Justyna Steczkowska zdradziła, jak dba o swoją formę. Pozwala sobie na spożywcze grzeszki!

Zobacz wideo Jak Justyna Steczkowska dba o głos? „Ksiądz przyleciał i mówi, że szyby mu drżą"

Justyna Steczkowska zdradziła, jak dba o głos

Wokalistka nie ukrywa, że trenowanie głosu jest niezbędne do tego, by utrzymać go w jak najlepszej kondycji. Jest to dla niej szczególnie ważne, głównie ze względu na to, że dysponuje tak zwanym głosem koloraturowym, który jest jednoczenie najwyższym głosem kobiecym.

Głos to jest mięsień, jeśli przestajesz ćwiczyć, to on przestaje działać. Więc trzeba codziennie poświęcić trochę czasu, nawet po to, żeby coś zaśpiewać, trochę gam - przyznała Justyna Steczkowska w rozmowie z Plotkiem.

Doda chciałaby pojawić się w "The Voice of Poland"? Ma jeden podstawowy warunek

Nawiązując do wysokich tonów, którymi operuje artystka, Justyna Steczkowska opowiedziała o sytuacji, która przytrafiła jej się w dzieciństwie.

Jak byłam mniejsza, to pamiętam, że byliśmy w kościele na koncercie i zaczęłam śpiewać wysokie dźwięki. Ksiądz wtedy przyleciał i powiedział, że szyby mu drżą.

Wokalistka przyznała również, że dziś dba o głos, korzystając z tabletek nawilżających. W młodości wyglądało to zupełnie inaczej, a mama przygotowywała jej specjalne mieszanki do picia. Całą rozmowę z Justyną Steczkowską możecie obejrzeć w nagraniu powyżej.

ZOBACZ TEŻ: Justyna Steczkowska wspięła się na drzewo, by zapozować w bikini. "Zawsze chciałam być Janą z Dżungli". Znalazła swojego Tarzana