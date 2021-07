Półfinałowe spotkanie Anglii z Danią podczas Euro 2020 zakończyło się zwycięstwem Trzech Lwów. Swoich rodaków podczas meczu dopingowali m.in. David Beckham oraz książę William. Media zauważyły, że wnuk królowej Elżbiety II był na trybunach bez księżnej Kate, która obecnie jest w izolacji. U jego boku zabrakło również księcia George’a.

REKLAMA

Zobacz wideo

Książę George nie pojawił się na meczu Anglia - Dania

Brak obecności księcia George’a nie umknął uwadze mediów oraz fanów rodziny królewskiej. Zastanawiali się, czemu najstarszy syn księcia Williama nie pojawił się tym razem na meczu, by wspierać drużynę Anglii. Powód może być bardzo prosty. Spotkanie Anglia - Dania na Wembley rozpoczęło się o godzinie 20.00 lokalnego czasu na Wyspach Brytyjskich. Dla siedmioletniego księcia to już późna pora, zwłaszcza że był to środek tygodnia i następnego dnia wzywały go szkolne obowiązki. Nie mógł więc byś świadkiem zwycięstwa Anglików nad drużyną z Danii wynikiem 2:1.

Viki Gabor szczerze o byciu jurorką w "The Voice": Byłoby bardzo fajnie, ale nie wiem

Ostatnim razem nie było takiego problemu. Mecz Anglia kontra Niemcy rozegrał się o godzinie 17.00 lokalnego czasu, więc mały książę mógł bez problemu pojawić się na stadionowych trybunach wraz ze swoimi rodzicami. Wtedy właśnie uwagę przykuł jego strój. Najstarszy syn księcia Williama był ubrany bardzo oficjalnie w garnitur, koszulę oraz zawiązany krawat. Wyglądał jak młodsza wersja swojego ojca. Strój chłopca wywołał kontrowersje wśród niektórych osób. Wychodziły one z założenia, że siedmiolatek prezentował się zbyt poważnie. Po tamtym meczu uznano również, że mały książę przyniósł swoim rodakom szczęście.

Dorota Szelągowska wróciła z wakacji i pokazała taras i ogród. Zielono!