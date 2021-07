Karol Wiśniewski znany również jako Friz, stracił prawo jazdy w kwietniu tego roku. Powodem odebrania dokumentu uprawniającego go do prowadzenia samochodu było przekroczenie prędkości dozwolonej w terenie zabudowanym o co najmniej 50 km/h. Po trzech miesiącach rozłąki z samochodem youtuber mógł w końcu wsiąść za kółko. Postanowił też, że wraz z Ekipą wysadzi samochód.

Rollercoaster Ekipy Friza w Energylandii. "Mało wam bitew o lody?"

Friz odzyskał prawo jazdy. Poinformował o tym swoich fanów

Zwróceniem dokumentu Friz pochwalił się na Twitterze, gdzie napisał:

W zabudowanym jeżdżę tylko na jedynce - zażartował.

Youtuber postanowił w pełni wykorzystać przywrócone mu uprawnienia, o czym również nie omieszkał wspomnieć fanom. Opublikował na InstaStories zdjęcie, na którym widać, jak tankuje samochód na stacji benzynowej.

Ekipa Friza zarobiła na sprzedaży płyty już ponad 2,2 mln złotych

Friz z Ekipą wysadzają samochód

Jednak to nie koniec motoryzacyjnych przygód Friza. Ekipa postanowiła również zrobić nietypową niespodziankę urodzinową dla Wujka Łukiego. Przyjaciele wręczyli mu samochód wypełniony materiałami wybuchowymi, po czym oznajmili, że ten wkrótce zostanie wysadzony. Eksplozja i reakcje zgromadzonych zostały oczywiście uwiecznione na nagraniu, które później pojawiło się w sieci. W komentarzach rozgorzała również dyskusja na temat tego, czy działania Ekipy w tym przypadku były słuszne. Część internautów zarzuciła im, że wysadzając samochód marnują pieniądze, oraz że nie mają do nich szacunku.

Wszystko fajnie, ale po co tak zatruwać powietrze i wszystkich dookoła tym wybuchem...

Pomysł z Audi dość średni pod wieloma względami... - pisali niektórzy internauci.

Wspomniany moment wysadzenia samochodu zobaczyć możecie w około 14. minucie nagrania. Nie da się ukryć, że choć oba wydarzenia choć pozostają bez większego związku, stanowią jednak bardzo ciekawy zbieg okoliczności.