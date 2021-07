Roksana Węgiel przybyła na casting do "The Voice Kids" jako dwunastolatka i olśniła swoim talentem wszystkich jurorów - zwłaszcza Edytę Górniak, którą wybrała na swoją trenerkę. Od tamtego czasu cała Polska ma okazję obserwować, jak dojrzewa idolka nastolatków. Dziś już nawet na scenie nie przypomina tej skromnej, szarej myszki z głosem jak dzwon sprzed czterech lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Roksana Węgiel zrobiła sobie zdjęcie z parą prezydencką. Niektórzy zarzucili jej stronniczość. Co im odpowiedziała?

Metamorfoza Roksany Węgiel trwa. Najpierw fryzura, teraz garderoba. Po scenie paraduje z odsłoniętym brzuchem. "Ogień"

Roksana Węgiel szybko wyrosła na jedną z czołowych artystek polskiej sceny muzycznej. Gra nie tylko na biletowanych koncertach, ale chętnie jest również zapraszana na różnego rodzaju dożynki czy dni miast. I choć pracuje od 12. roku życia, czuje się spełniona, bo robi to, co kocha. W tym sezonie powróciła jednak odmieniona. Na głowie blond włosy, a na scenie odsłonięty brzuch. Wyćwiczyła go podczas treningów do "Dance Dance Dance"?

Warszawa, dziękujemy! Ale był ogień! - napisała pod zdjęciami z koncertu, który dała kilka dni temu w stolicy.

Fani nie ukrywają, że metamorfoza nastolatki mocno ich zachwyca. Pod zdjęciami można znaleźć mnóstwo komplementów.

Przepiękny strój, piękna!

Ogień! Królowa sceny!

Awww, było czadowo!

Zaskoczeń nie powinno być jednak tak wiele, w końcu Roxie już w jedynkowym show udowodniła, że rezygnuje z wizerunku grzecznej dziewczynki, tańcząc do różnych piosenek z repertuaru Britney Spears. W "Toxic" dała czadu!

ZOBACZ TEŻ: Roksana Węgiel szczerze o pracy w show-biznesie i hejcie: Poczułam, że już nie daję rady