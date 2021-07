Ostatnio Dorota Szelągowska wybrała się na krótki urlop do hotelu położonego w województwie pomorskim, a dokładnie w Sasinie. Spędziła tam kilka dni i wyglądało na to, że świetnie się bawi i wypoczywa, jednak jej najnowsze zdjęcie na Instagramie sugeruje, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek buduje dom. Szelągowska urządzi jej wnętrza? "Bardzo ją cenię"

Dorota Szelągowska pokazała taras. Jest Boski!

Dorota Szelągowska pokazała dom i ogród

Dorota Szelągowska krąży między dwoma domami - jednym w Warszawie, z którego łatwiej jej dojechać do pracy i tym na Warmii. Drugim wielokrotnie chwaliła się w swoich mediach społecznościowych. Pokazywała wnętrza różnych pomieszczeń, ale skupiała się też na konkretnych i często świeżo zakupionych dodatkach. Jest przytulnie i domowo - to po prostu idealne miejsce, gdy chce wyrwać się ze stolicy. Najnowsze zdjęcie dekoratorki zdaje się jedynie to potwierdzać. Tym razem pokazała posiadłość z zewnątrz.

Zobacz też: Dorota Szelągowska relaksuje się na łonie natury. "Sama sobie zazdroszczę". Odkryła nową pasję? Fani: Multitalent

InstaStories Doroty Szelągowskiej instagram.com@dotindotin

Połączyła ze sobą kilka zdjęć, tworząc kolaż. Swoim szczęściem po powrocie do gniazdka podzieliła się z obserwatorami.

Home sweet new home [nie ma to jak w domu - przyp. red.]. Uwielbiam powroty do domu - opisywała Dorota.

Na fotografiach widać ją, roześmianą na tle ogrodu i niewielki, dosyć uroczy dom. Wokół niego jest mnóstwo kwiatów i zielona przestrzeń, a obok - taras z zapewne dosyć wygodną leżanką.

Dorota Szelągowska w końcu pokazała kuchnię. Piękne zestawienie kolorystyczne

Wcale się nie dziwimy, że Dorota tak chętnie wraca do domu. Zdecydowanie może się tu czuć dobrze i komfortowo. Podoba wam się? Liczymy na więcej zdjęć!