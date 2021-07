Roksana Węgiel zdradziła szczegóły współpracy z Ekipą Friza. "To był trochę taki spontan"

Kilka dni temu Roksana Wegiel ujawniła, że współpracuje z Ekipą Friza przy nowym projekcie. Jak można było się spodziewać, wokalistka stworzyła z członkami grupy kawałek "Napad na Bank" oraz wystąpiła razem z nimi w teledysku. W rozmowie z "Eską" ujawniła szczegóły współpracy z youtuberami. Opowiedziała również, jak doszło do tego, że podjęli się nagrania tego utworu.

Roksana Węgiel zdradziła szczegóły współpracy z Ekipą Friza. Tak powstawał numer "Napad na Bank"

Podczas rozmowy na antenie, Michał Hanczak zapytał Roksanę jak odnalazła się we współpracy z Ekipą Friza i jak do niej doszło. Wokalistka wyznała, że stało się to kompletnie przypadkiem.

To był trochę taki spontan, usłyszałam tę piosenkę, która jeszcze wtedy nie miała tytułu i była o czymś kompletnie innym. I ten bit mi się spodobał, pomyślałam, jaka świetna piosenka. Nagrałam zwrotkę i refren, żeby sprawdzić, jak w ogóle się w tym odnajduję. Okazało się całkiem spoko - stwierdziła.

Roksana Węgiel w Ekipie Friza? Ostatnio wspólnie nad czymś pracowali

Później, w odpowiedzi na pytania od fanów, artystka nawiązała do kwestii samej współpracy oraz tego, jaka atmosfera panowała na planie teledysku.

Na planie była świetna atmosfera. Nagrywaliśmy ten teledysk w ciekawych miejscach, w Marriotcie i w Narodowym Banku Polskim, więc dużo się działo. Dobrze wspominam tą współpracę - podsumowała w rozmowie z "Eską".

Przypomnijmy, że piosenka "Napad na Bank" promuje debiutancką płytę Ekipa - Sezon 3. Premiera kawałka nastąpiła 26 czerwca 2021 roku.

