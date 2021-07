Jack i Mercedes są dziećmi Vala z małżeństwa z Joanne Whalley. Para rozstała się w 1996 roku, kiedy młodszy syn miał zaledwie rok. Pomimo rozwodu rodziców, dzieci są zżyte z ojcem i wspierają go na każdym kroku.

REKLAMA

Zobacz wideo Top Gun: Maverick - oficjalny zwiastun filmu (2020)

Dzieci Kilmera promują w Cannes film "Val". Podobne do ojca?

W Cannes właśnie miał premierę film biograficzny o legendarnym aktorze. Produkcją zajęły się jego dzieci, które również pojawiają się w dokumencie. Będzie można zobaczyć w nim niepublikowane nigdzie dotąd fragmenty z domowego archiwum aktora.

Dzieci Vala Kilmera są już dorosłe. 29-letnia Mercedes olśniewała fotoreporterów w nieco mrocznej, ale eleganckiej kreacji, zaś 26-letni Jack, który poszedł w ślady rodziców i został aktorem, na ten szczególny wieczór założył białą koszulę, czarną marynarkę oraz jeansy.

Val Kilmer walczył z nowotworem. Wspierała go córka

Niestety, na premierze zabrakło Vala. Aktor w 2017 roku przyznał, że zmaga się z rakiem gardła. Choć media od wielu lat spekulowały, że Val choruje na nowotwór, to ten sukcesywnie zaprzeczał doniesieniom. Wydał go Michael Douglas, który wyznał, że Kilmer walczy z tą samą chorobą, co on.

Michael chciał mi wtedy pomóc, bo dziennikarze nie spuszczali ze mnie oka. Ale wtedy nie byłem gotowy na to, by ujawnić, że faktycznie choruję. Byłem wówczas w trakcie leczenia. Nadal mam spuchnięty język i krtań. Cały czas trwa proces mojej rekonwalescencji. Walczę z rakiem. Modlę się codziennie - wyznał Kilmer.

Niedługo potem przeszedł tracheotomię, a jego głos uległ znacznej zmianie. Kilmer jednak się nie poddał i postanowił nie żegnać się z karierą aktorską. O jego powrót na plan walczyła również córka, Mercedes, która zagrała z nim w "Paydirt". Przy okazji promocji obrazu, Mercedes wnosiła o rewolucję w branży rozrywkowej i zatrudnianie aktorów niepełnosprawnych.

Zatrudnianie większej liczby niepełnosprawnych aktorów tylko ożywia pracę i inspiruje więcej różnych rodzajów komunikacji - powiedziała Mercedes Kilmer w ekskluzywnym wywiadzie dla TooFab.

Chociaż w 2020 roku aktor ogłosił wygraną walkę z rakiem i wziął udział w kontynuacji legendarnego "Top Gun", to ostatnie doniesienia zza oceanu mówią, że Val Kilmer ciągle nie wrócił do pełni sił.