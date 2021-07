Po zakończeniu produkcji modowych i motywacyjnych programów dla TVN Style, Maja Sablewska usunęła się w cień i starała się nie pojawiać na branżowych imprezach. Wyjątek zrobiła ostatnio, wpadając na otwarcie nowego sklepu z odzieżą w centrum Warszawy. Zdecydowanie aktywniejsza jest natomiast na Instagramie, na którym utrzymuje stały kontakt z fanami. W środę pochwaliła się im nową fryzurą.

REKLAMA

Zobacz wideo Maja Sablewska szczerze o swojej diecie i wykonywanych treningach

Maja Sablewska po latach zdecydowała się zmienić fryzurę. "Wyglądasz jak dwudziestolatka". Pozuje bez makijażu

Maja Sablewska zyskała popularność jako menadżerka gwiazd. Z czasem jednak po trudnych doświadczeniach z gwiazdami (Edytą Górniak, Mariną oraz Dodą), zrezygnowała z tego rodzaju aktywności i sama stała się celebrytką. Nawet ostatnio dała do zrozumienia, że nie chciałaby wracać do dawnej profesji (Maja Sablewska NIE CHCIAŁABY zostać menadżerką Oliwii Bieniuk. Ma dla niej radę. "Mniej znaczy więcej"). I choć nie kręci jej już dbanie o nieskazitelny wizerunek innych osób, sama funduje sobie co jakiś czas kolejne zmiany.

Nowa fryzura - napisała pod najnowszym zdjęciem na Instagramie.

Wierne fanki natychmiast zaczęły komplementować przyciemnione i przedłużone (?) włosy gwiazdy.

Jakie długie już, Maju!

Wyglądasz jak dwudziestolatka.

Przepięknie, tak naturalnie.

Prywatnie Maja spotyka się z Wojtkiem Mazolewskim, do którego wróciła po kilkuletniej przerwie. Para często bywa w Sopocie, a zdecydowanie rzadziej chwali się w sieci romantycznymi zdjęciami. Sablewska pojęła bowiem decyzję, że nie będzie otwarta i wylewna tak jak kiedyś, dlatego też stara się nie komentować tego, co nie jest związane z jej zawodową aktywnością.