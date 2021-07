Tamzin Outhwaite znana jest z takich hitów, jak "Paradox", "Hotel Babylon" czy "EastEnders". Teraz zagraniczna prasa rozpisuje się o 50-letniej aktorce, ale nie ze względu na jej zawodowe osiągnięcia. Okazuje się bowiem, że Outhwaite została okrzyknięta bohaterką. Nie bez powodu - uratowała troje dzieci, które omal nie utopiły się w basenie.

REKLAMA

Tamzin Outhwaite bohaterką. "Wskoczyła do wody bez wahania"

Tamzin Outhwaite była gościem na przyjęciu urodzinowym siedmioletniego chłopca. Podczas imprezy, która odbywała się w 5 lipca w centrum Londynu, dzieci miały dostęp do odkrytego basenu. W pewnym momencie troje z nich zaczęło się topić. Aktorka zareagował o wiele szybciej niż pozostali goście. Zachowując zimną krew, wskoczyła do wody, by ratować dzieciaki.

Tamzin jest bohaterką. Wskoczyła do wody bez wahania. To było bardzo dramatyczne - mówi informator "The Sun", świadek całego zdarzenia.

Pozostali świadkowie sytuacji również potwierdzali, że Outhwaite wykazała się wyjątkową odwagą i zareagowała bardzo szybko.

Błyskawicznie wskoczyła do basenu i złapała najmłodsze dziecko, wynosząc je w bezpieczne miejsce. Później złapała pozostałą dwójkę - podaje świadek, którego cytuje Daily Mail.

Na szczęście na miejscu byli również lekarze, którzy zbadali dzieci.

Na imprezie było kilku lekarzy, którzy sprawdzili, czy dzieciom nic się nie stało. Wszystko było dobrze, ale ta sytuacja wstrząsnęła wieloma osobami - podaje dalej portal.

Nadal nie wiadomo, czy cała sytuacja dotyczyła córek aktorki - ośmioletniej Marnie i trzynastoletniej Florence. Ojcem dziewczynek jest Tom Ellis, który zdobył światową sławę, wcielając się w tytułowego bohatera produkcji Netfliksa pt. "Lucyfer".