"Ślub od pierwszego wejrzenia" to program, który spowodował duże zmiany w życiu uczestników. Choć tylko jednej parze z ostatniej edycji udało się stworzyć szczęśliwy związek, doszło do pewnej zamiany. Informowaliśmy już o tym, że Karol związał się z Laurą, która była żoną Maćka. Wszystko wskazuje na to, że i Maciek się z kimś spotyka. Iga natomiast stroni od pokazywania prywatnego życia w sieci. Ostatnio jednak wróciła wspomnieniami do ślubu z Karolem.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iga wspomina ślub z Karolem jako "piep...oną burzę"

Podczas, gdy Karol spędza romantyczne chwile z Laurą, jego była żona wspomina chwile z programu i czas samego ślubu. Na TikToku dodała sentymentalne nagranie pełne ujęć z dnia, w którym poznała męża. Filmik wypełniła kadrami, na których pozuje i tańczy w sukni ślubnej.

Życie stało się szalone i przyniosło ci wielkie niespodzianki po piep...onej burzy kłamstw! Więc... Teraz może być tylko lepiej - napisała Iga pod nagraniem.

Filmik opatrzyła m.in. hasztagami "suknia ślubna", "happy" i "smile". Nie zabrakło także zdjęcia z wesela z Karolem, na którym uczestniczka trzyma mikrofon. Podpisała je, że była to "przemowa prosto z serca". Wszystko wskazuje na to, że postanowiła w ten sposób rozliczyć się z przeszłością.

Przypomnijmy, że jej związek z Karolem należał do burzliwych. Małżonkowie szybko przestali się dogadywać. W finałowym odcinku, w podsumowaniu po miesiącu spędzonym razem, Karol skarżył się na zachowanie Igi i miał jej sporo do zarzucenia. W rozmowach po programie, Iga przyznała, że jest rozczarowana udziałem w programie. W internecie spotkała się z falą krytyki i hejtem. Od jakiegoś czasu próbuje sobie ułożyć życie na nowo. Widać, że jej byłemu mężowi przyszło to szybciej.